«Похоронили как собаку»: сестра пропавшего 3 года назад Артема Богачева узнала о безымянной могиле брата

Пропавшего 3 года назад новосибирца похоронили под личным номером без фотографии. Фото: предоставлено Викторией / Лиза Алерт Новосибирск.

Двоюродная сестра пропавшего 3 года назад Артема Богачева узнала, где похоронили брата. Напомним, тело Артема нашли еще летом под землей в мешке из-под сахара в СНТ «Боровинка» Ордынского района Новосибирской области.

Сестра Артема – Виктория Сойко – ознакомилась с результатами экспертизы, которая подтвердила, что в мешке нашли действительно останки ее брата. После этого опустошенная девушка спросила у следователя, что ей делать дальше: где найти его тело, чтобы похоронить по-человечески? Ей дали номер телефона морга.

– Я позвонила, сказала, что я сестра, хотела бы забрать останки Артема для захоронения. Мне ответили, что его уже похоронили. «Вы же вчера приходили за свидетельством о смерти», – заявили мне. Я была в шоке, потому что в тот день только приехала в Новосибирск, – рассказала КП-Новосибирск Виктория.

Оказалось, в морге Викторию перепутали с первой женой Артема – Светланой. Всю информацию посоветовали выяснить у нее, и положили трубку. Девушка позвонила Свете, и та прислала фотографию свидетельства о смерти и выписку, где и когда был похоронен Артем.

Родственники хотят облагородить могилу Артема. Фото: соцсети / предоставлено Викторией.

Тело Богачева морг похоронил еще 5 августа. На Гусинобродском кладбище есть место, где хоронят бездомных – вместо памятника ставят табличку с номером.

– Я связалась с похоронным бюро, которое занимается захоронением бездомных. Там сказали, что человека под таким номером они не хоронили. Этим занималось частное лицо. Кто – я сама не знаю. Очень хочется это выяснить, – призналась КП-Новосибирск Виктория.

Сначала девушка хотела перезахоронить останки брата на родине – в Каргате, но потом посоветовалась с родственниками и передумала.

– На следующий год мы облагородим могилу на Гусинобродском кладбище, поставим там крест. Сейчас пока сделаем его фотографию с инициалами. Представляете, он три года, как собака, там пролежал. Сейчас его тут, как собаку, похоронили под номером. И потом эти косточки выкапывать и перевозить в Каргат… Это даже просто, по-человечески, грех большой, – рассказала КП-Новосибирск сестра погибшего.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в смерти Артема подозревают любовника второй бывшей жены погибшего Марины, и по совместительству экс-начальника Артема – Анатолия. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

– Сделали две экспертизы на полиграфе. Но Анатолий там то ли болел, то ли что, и результаты признали неточными. Они хотят провести повторную экспертизу, и уже после этого дело пойдет, – сообщила КП-Новосибирск девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я теперь живу хорошо, денег много»: родные пропавшего сибиряка подозревают в его убийстве жену и ее любовника

Свою версию трагедии сестра исчезнувшего Артема Богачева рассказала экспертам программы «На самом деле» в эфире Первого канала (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber