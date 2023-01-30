Что произошло в Новосибирске в ночь на 30 января 2023 года: последние новости

В Новосибирске нашли мертвым пропавшего 18-летнего студента НГТУ. Фото: Лиза Алерт НСО

Пропавшего 18-летнего студента НГТУ нашли мертвым в Новосибирске. Парень исчез 11 января – ушел из дома и больше не вернулся. 28 января тело молодого человека обнаружили на территории одного из садовых обществ. Следователи начали проверку по данному факту. Позже стало известно, что у студента были проблемы с учебой и семьей.

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