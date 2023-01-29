Что произошло в Новосибирске в ночь на 29 января 2023 года: последние новости

Новосибирск утонул в сугробах. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске последняя суббота января стала самым снежным днем. Город буквально завалило снегом. Водители встали в гигантские 9-балльные пробки, фуры, легковушки и автомобили экстренных служб буксовали на дорогах, застряв в снежной каше. Вдобавок выросли цены на такси.

В салон новосибирского трамвая № 15 намело сугробы. Кто-то из пассажиров счел, что это произошло из-за неудачной конструкции дверей, другие же убеждены: виновата плохая уборка города. Снег, скопившийся на остановках и тротуарах, залетает на пол и сидения трамвая, копится и мешает закрытию створок.

Названы сроки начала работы нового терминала аэропорта Толмачево. Свои двери для первых пассажиров он откроет совсем скоро. Планируемая дата торжественного запуска – 9 февраля. Наконец можно будет вживую увидеть этот хрустальный дворец с фонтанами.

Доброволец Николай Кудрявцев отдал свою жизнь, чтобы спасти боевых товарищей в зоне проведения спецоперации. Военнослужащий из Сузунского района работал на маслосырзаводе, но с начала объявления СВО решил, что не может остаться в стороне. С бойцом пришли проститься несколько сотен жителей района.

В Новосибирск прилетел актер и драматург Евгений Гришковец, чтобы увидеться не с фанатами, а с участниками спецоперации. В военном госпитале он показал бойцам пантомиму, поговорил с ними по душам, ответил на вопросы военнослужащих и раздал автографы.

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