Новосибирск завалило снегом субботним утром 28 января. Фото: Вячеслав / Надежда КАСЬЯНОВА.

Новосибирцы опубликовали в соцсетях фото и видео заваленных снегом дорог и длинных очередей из машин. В субботу, 28 января, в городе разбушевались метели.

Огромные сугробы вырастают на глазах. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

В Новосибирске побелел даже воздух, а дорожники не справляются с объемом работ, о чем говорят многочисленные жалобы жителей в соцсетях. Сильные порывы ветра сбивают с ног, тяжело идти по сугробам, в лицо летят острые снежинки.

Дворы завалены снегом, прохожие протаптывают себе дорожки. Фото: Виктория МИНАЕВА

Водители тоже пострадали: город сковали 9-балльные пробки, автомобили буксуют на снегу. На данный момент на картах 2ГИС отмечено около 20 аварий. Цены на такси выросли в два-три раза.

Водители встали в жуткие пробки из-за каши на дорогах. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

– Движение везде очень медленное, все замело, и так будет до конца дня, – сетует читатель КП-Новосибирск Роман, застрявший в пробках.

Порывы ветра достигают 17 метров в секунду, метель разошлась вовсю. По данным синоптиков, снегопад продлится все выходные. Снег выпадет слоем больше 10 сантиметров.

Водители буксуют в снегу. Фото: Вячеслав / Надежда КАСЬЯНОВА.

– Машина застряла в снегу во дворе на Гребенщикова, за час замело дверь. Пока вытаскивали на тросе, автомобиль врезался в припаркованную машину впереди, – рассказал читатель КП-Новосибирск Вячеслав.

Напомним, за снежное субботнее утро в Новосибирске уже сорвало ветром крышу дома и завалило сугробами салон трамвая.

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