Что произошло в Новосибирске 28 января 2023 года: последние новости

Сообщаем последние новости. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети.

Новосибирский суд оставил на свободе мать двоих детей, которые погибли на пожаре в Первомайке. Напомним, мама годовалой девочки и двухлетнего мальчика ушла по делам, оставив детей на 19-летнюю подругу. Та иногда за ними приглядывала. Однако в этот раз няне тоже нужно было отлучиться: сходить в салон на реснички.

Корь распространяется по Сибири. В Новосибирске их уже 70 человек. Врачи пытаются остановить заражение людей, но не все так просто – большинство отказываются от укола.

15-летнюю школьницу, убившую мать в Бердске, отправили в колонию на 6,5 лет. Трагедия произошла в день рождения погибшей. Дочь решилась на убийство после ссоры с матерью. Взяла нож и ударила ее 31 раз.

Иногда малыш так торопится появиться на свет, что рождается раньше положенного срока. 26-летняя Кристина Лукьянова из Новосибирска стала мамой такого торопыжки. Ее сын родился на 7-м месяце весом всего 970 граммов.

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