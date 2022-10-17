«Вернулся с выбитым зубом, а потом - с синяком на ноге»: жительница Новосибирска обвиняет воспитательницу в избиении сына

Ребенок рассказал матери, что его бьет воспитательница. Фото: предоставлено Еленой

В Новосибирске мама шестилетнего мальчика обвиняет воспитательницу в избиении ребенка. Сначала его забрали из группы с выбитым зубом, а потом - с синяком на ноге. О том, что случилось, мальчик сам рассказал родителям. Но воспитатель все отрицает. Корреспондент КП-Новосибирск выслушала обе стороны конфликта.

Данил* ходит в сад в Октябрьском районе с раннего возраста. По словам его мамы Елены*, первый раз ребенок пришел с травмой полгода назад.

- Сын вернулся домой с выбитым зубом. Сказал, что его ударила воспитательница. Сама же она по телефону говорила другое: мол, Данил впал в истерику, начал крушить все вокруг, из-за этого ей пришлось держать моего сына и он сам себя ударил коленом по зубам, - рассказала КП-Новосибирск Елена, мама Данила. - Даже если это так, наш сын в принципе спокойный мальчик. Не представляю, как и чем его можно было довести до такого состояния.

Елена не осталась удовлетворена версией воспитателя и пообщалась на эту тему с другими родителями и детьми. В итоге услышала третью историю.

- Одна девочка из нашей группы сказала, что воспитательница шлепнула моего сына, он ей что-то ответил, и она схватила его и потащила в сторону двери. Вроде как несколько раз ударила по голове, - говорит женщина.

Елена не стала молчать и высказала воспитателю все, что думает, попросив не проявлять агрессию по отношению к Данилу.

Женщина не стала тогда писать заявление в полицию, ведь из показаний был только детский рассказ - камер в группе нет. Но две недели назад Данила забрали из группы с синяком на ноге.

- Сын рассказал, что вел себя плохо, и воспитательница потащила его в коридор, ударила по ноге. Я пошла к заведующей, но разговор зашел в тупик. Мы ни к чему не пришли. Да и доказать ничего не могу. Что делать, не знаю, - переживает мама Данила. - В садике вообще непонятно что происходит: в прошлом году одна из воспитательниц оставила ребенка на улице при -20. Благо он не ушел никуда.

Сейчас Елена держит ухо востро. Она следит за ребенком, и если ситуация повторится еще раз, планирует писать заявление в полицию.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в садик, чтобы выслушать позицию руководства.

- У нас все строго, никто детей не бьет. С этой мамой непростая ситуация в целом. Были разговоры, и все ведь только со слов ребенка. В двух словах не объяснить. Если бы этот педагог действительно била детей, то она у нас не работала бы. Если вы хотите узнать что-то подробнее, присылайте письменный запрос, - кратко прокомментировали случившееся КП-Новосибирск в детском саду.

КП-Новосибирск отправила запрос в садик и уполномоченной по правам ребенка, чтобы она вмешалась в конфликт и помогла разобраться в происходящем.

* Имена изменены по просьбе мамы ребенка.

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