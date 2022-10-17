Что произошло в Новосибирске в ночь на 17 октября 2022 года: последние новости

Скандальная опера заинтересовала Джоан Роулинг. Фото: РИА Новости

Новая книга Джоан Роулинг «Чернильно-черное сердце» вызвала особый интерес у новосибирцев: ведь на ее страницы попал скандал с оперой «Тангейзер». Напомним, сама постановка вызвала возмущение у православных активистов, были митинги и судебные разбирательства. В итоге оперу сняли с проката, а директора оперного театра уволили.

Мэр Анатолий Локоть рассказал о том, что муниципальная аптечная сеть собрала 6500 аптечек для военнослужащих, участвующих в спецоперации. В них есть медицинский жгут-турникет, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, антибиотики, обезболивающие, противошоковые средства

Полиция начала проверку после того, как ролик о стрельбе из люка автомобиля в Новосибирске появился в телеграм-канале «Baza». В кадре видно, что в машине находятся трое парней, один из них устроил стрельбу.

В Новосибирске две первоклассницы с ЖК «Матрешкин двор» спасли собаку, брошенную умирать в лесополосе. Хозяин избил животное и засунул в пластиковый ящик. Дети побежали в ближайшую ветклинику и рассказали, что случилось. Бордосский дог, у которого обнаружили рак, сейчас находится под опекой волонтеров.

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