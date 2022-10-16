Что произошло в Новосибирске в ночь на 16 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 16 октября. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске разрушили остатки ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса. Он простоял 43 года и должен был стать большим концертным залом для работников завода. Теперь на его месте построят апарт-отель.

Новосибирский Минтранс объяснил сбои в движении общественного транспорта частичной мобилизацией. С маршрутов убрали несколько автобусов, от жителей поступают жалобы.

В Новосибирске пожарные эвакуировали взрослого и двух подростков из горящей пятиэтажки на улице Холодильной в Заельцовском районе. Загорелась бытовая техника. Девять человек успели спастись еще до приезда пожарных, и никто не пострадал.

В Новосибирске установят новые остановочные павильоны за 2,3 миллиона рублей на 4 остановках. На лавочках разместят специальные ручки, чтобы там никто не мог лечь.

Новогодние товары начали продавать в Новосибирске в середине октября. Сначала открылась торговля искусственными ёлками, а теперь – всеми видами новогодней утвари. Ёлочные игрушки, километры мишуры и ушастые символы года продают в новосибирских магазинах для дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber