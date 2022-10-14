Коронавирус в Новосибирске на 15 октября 2022 года, последние новости: умер 92-летний мужчина

Число заболевших за сутки снизилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 октября 2022 года сообщил оперативный штаб.

За последний день в регионе ковидом заболели 236 человек, среди них 29 детей. Выздоровели за этот же срок 242 человека.

— Скончался ещё один мужчина в возрасте 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5723 человека.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него по состоянию на 13 октября находятся 377 человек, в том числе 16 детей.

В отделениях реанимации находятся 11 человек. На ИВЛ – 1 пациент.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber