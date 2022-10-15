Что произошло в Новосибирске в ночь на 15 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 15 октября. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске установили стелу «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Работы начались с самого утра, а сейчас горожане уже могут полюбоваться на острый пик монумента.

В Новосибирске уволили по соглашению около 500 сотрудников закрывшейся ИКЕА, остальные попали под ликвидацию.

Жители Новосибирской области стали чаще вступать в брак. Только в сентябре женились 2816 пар. За 9 месяцев 2022 года в регионе стало на 15 тысяч больше семей. При этом в сентябре прошлого года свадьбу сыграли почти на 600 пар меньше.

В новосибирском торговом центре «Юпитер» прошла эвакуация. Из-за пожара в подвале здания эвакуировали 300 человек.

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