Что произошло в Новосибирске в ночь на 15 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 15 октября.
Фото: Евгений КОЧКИН
В Новосибирске установили стелу «Город трудовой доблести» на площади Калинина. Работы начались с самого утра, а сейчас горожане уже могут полюбоваться на острый пик монумента.
В Новосибирске уволили по соглашению около 500 сотрудников закрывшейся ИКЕА, остальные попали под ликвидацию.
Жители Новосибирской области стали чаще вступать в брак. Только в сентябре женились 2816 пар. За 9 месяцев 2022 года в регионе стало на 15 тысяч больше семей. При этом в сентябре прошлого года свадьбу сыграли почти на 600 пар меньше.
В новосибирском торговом центре «Юпитер» прошла эвакуация. Из-за пожара в подвале здания эвакуировали 300 человек.
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