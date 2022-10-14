Единственный в мире спектакль, действие которого происходит в утробе матери, увидели новосибирские зрители

Фото: Пресс-служба ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»

Первое действие спектакля «Запретный плод» происходит в утробе матери, где брат и сестра, готовясь к выходу в мир людей, переживают все то, что переживают их родители, слышат окружающий мир, а в конце первого действия слышат и свой приговор: аборт.

Во втором действии зрители становятся свидетелями конфликта родителей еще не родившихся детей, вместе с ними пытаются понять, что привело их к этому страшному решению, и учатся слышать голоса тех, кто должен появиться на свет.

После каждого спектакля актеры обязательно остаются в зале, чтобы поговорить со зрителями.

Фото: Пресс-служба ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»

По словам автора пьесы и режиссера спектакля Игоря Афанасьева, «эта пьеса не про аборты, а о ценности человеческой личности, которая является личностью с момента зачатия. В нашей культуре нет традиции говорить об интимных вещах. Мы часто надеемся на то, что подростки каким-то образом сами узнают ответы на важные вопросы: от соседей, от друзей. Но мы хотим, чтобы взрослые приходили на наш спектакль с детьми, чтобы эти вопросы, которые стесняются задавать взрослые и в которых подростки пытаются разобраться сами, обсуждались в семье».

Спектакль «Запретный плод» по пьесе драматурга и режиссера Игоря Афанасьева создан в МОГ ТЮЗ под руководством Нонны Гришаевой при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Спектакль благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Новосибирске показ прошел при поддержке министерства культуры Новосибирской области.