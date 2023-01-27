Такой большой куш они не ожидали: топ-5 самых больших выигрышей новосибирцев

Волей случая этим счастливчикам удалось выиграть десятки и даже сотни миллионов рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лотерея - популярное развлечение у народа. Многие покупают билеты, желая не работать, но при этом сразу получить горы денег. Но, несмотря на мизерные шансы выиграть хоть что-то, находятся счастливчики, которым достается все. Это топ-5 новосибирцев, кому улыбнулась удача.

ПОМОГЛИ СВЯТЫЕ

Семейные даты помогли Анастасии выиграть большой куш. Фото: Предоставлено героиней публикации

26-летняя визажист из Новосибирска Анастасия Петухова выиграла в 2019 году 12 миллионов. Тут соединились и любовь, и мистика. Сибирячка поделилась, что ставила на числа, которые связаны с самыми важными датами в ее семье.

А главное совпадение в том, что покупала билеты Анастасия в День семьи, любви и верности. Сами святые Петр и Феврония благословили? Возможно. К тому же замужней женщине с ребенком выигрыша как раз хватило на трехкомнатную квартиру вместо старой однушки.

LAMBORGHINI ЗА МОРОЖЕНОЕ

На роскошном авто сибирячка не покаталась - почти сразу же продала его. Фото: Скриншот с сайта magnatcream.ru

Тремя годами ранее, в 2016-м, воспитательница из Искитима Юлия Сорокина, которая очень любила мороженое «Магнат», выиграла не деньги, но не менее элитный приз - ярко-желтый Lamborghini Huracan LP 610-4 стоимостью 15 миллионов рублей. Угадывать номера тут не пришлось - просто нужно было регистрировать коды с палочек на сайте.

- Я сделала это просто так, без каких-то серьезных надежд, тем более что мороженое люблю и покупаю его и так, без всяких конкурсов. До этого вообще никогда ни в чем подобном не участвовала. Отправила и уже через месяц забыла, - простодушно признавалась Юлия.

Правда, представить себя за рулем дорогого авто воспитательница не смогла и решила обналичить выигрыш - через неделю выставила Lamborgini на продажу.

ШЕЛ К 20 МИЛЛИОНАМ 5 ЛЕТ

В 2021 году азартный бизнесмен Андрей Коржов вытянул счастливый билет. Ему досталось без малого 20 миллионов рублей.

- Я покупал по билету почти на каждый тираж. Цель - выиграть суперприз 15 раз. Осталось уже 14. Куплю на эти деньги новый автомобиль, вложу в недвижимость, остальное потрачу на семейный бизнес по продаже игрушек, - делился Андрей Коржов.

Правда, сибиряк отметил, что повезло ему далеко не с первой, не с десятой и даже не с сотой попытки. Он покупал лотерейные билеты в течение 5 лет и пытался угадать заветную комбинацию 40 тысяч раз! Хоть куш и отбил затраты, остается гадать, сколько денег потратил сибиряк в попытке поймать удачу.

ТАИНСТВЕННЫЙ НОСТРАДАМУС

Кто выиграл эти 300 миллионов рублей, мы не знаем до сих пор. Фото: Мария ЛЕНЦ

На фоне этой суммы предыдущие покажутся грошами. Невероятно повезло новосибирцу, который в 2017 году купил билет в лото «4 на 20» за 100 рублей и угадал все номера. Выиграл он тогда 300 миллионов рублей!

Но кто был этот новоявленный богач, так и осталось загадкой. Известно только, что он родился 29 мая и за первый день после розыгрыша еще не успел заявить о своих правах на миллионы. После подведения итогов на сайте появилось объявление для счастливчика - срочно обратиться в московский офис и забрать деньги.

ЭТО ВСЕ МНЕ?

А вот и абсолютный рекордсмен. В марте 2016-го объявился нувориш, которому повезло еще больше. В лотерее «6 на 45» 47-летний врач из Новосибирска угадал все выпавшие цифры и выиграл 358 миллионов рублей. Причем сибиряк сначала прочитал новости о некоем счастливчике и только спустя неделю понял, что речь идет о нем самом.

- Билет проверил спустя несколько дней и, будете смеяться, опять ничего не понял. В Москву я поехал за призом с другом, на жену и двух дочек обрушу эту новость потом, - рассказывал сибиряк.

На эту сумму (даже за вычетом налога) 7 лет назад можно было купить 400 маленьких квартир в Новосибирске. Или раздать от себя зарплат врачам-бюджетникам, купить оборудование в больницу - 18 аппаратов МРТ, например. Впрочем, врач и так треть миллиарда рублей запланировал потратить на добрые дела. Сначала - помочь тем, кто нуждается в финансовой поддержке, потом переехать в Москву, купить дом и заняться собственным бизнесом.

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