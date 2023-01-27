Представители кейтеринга и ивента назвали главные проблемы своей отрасли и обсудили дальнейшее развитие

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24 января в Новосибирске состоялся круглый стол «Кейтеринг Сибири-2023». Собравшиеся приняли решение объединить усилия представителей кейтеринга и ивента, чтобы выстроить качественный диалог и эффективную совместную работу.

По словам участников, относительно молодое направление «кейтеринговое обслуживание» как бы находится в тени ресторанного бизнеса из-за слабой кооперации игроков и малой известности самой услуги среди населения региона. Они озвучили основные проблемы на сегодня: отсутствие в Новосибирске походящих площадок для проведения событий в холодный период, юридические сложности во взаимодействии с клиентами на фоне роста числа случаев отмены заказанных ранее мероприятий, кадровая текучесть и низкий уровень линейного персонала, незнание всех правил техники безопасности при организации массовых событий. Большой потенциал собравшиеся видят в организации совместных закупок, и готовы обсуждать создание единой кадровой базы временного персонала.

- Несмотря на высокую конкуренцию среди кейтерье, мы открыты к общению и готовы делиться опытом. Кроме того, чтобы быть эффективным, кейтерингу просто жизненно необходимо жить и работать в максимально тесном диалоге с коллегами из ивент-индустрии. От того, насколько мы сможем услышать и понять друг друга, зависят перспективы нашей успешной работы в будущем - сказала Анна Сидевич, соучредитель компании «Кейтеринг Анны Сидевич».

Участники круглого стола пришли к выводу о необходимости начать системную работу и подготовить совместную программу на 2023 год.

Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Февральскую встречу посвятят законодательным изменениям 2023 года, а также возможным вариантам работы в конфликтных ситуациях с клиентами, отменившими мероприятие и желающими забрать предоплату. С марта по май пройдёт обсуждение механизма совместных закупок, вариантов оптимизации затрат на линейный персонал и поиска инструментов повышения эффективности бизнеса в летний сезон.

Осенние обсуждения будут посвящены разработке отраслевых стандартов и обсуждению новых путей повышения прибыли в период новогодних праздников.

- В сфере питания очень высокая конкуренция. И она, несомненно, способствует развитию отрасли. 2022 год был непростым для экономики региона, однако в НСО оборот в сфере общественного питания вырос. Если же говорить о кейтеринге, то это относительно новое направление в сфере общественного питания. Тут необходимо искать новые пути развития и новые форматы, которые будут адекватны потребностям жителей региона и востребованы местным бизнесом. Надеемся, что мероприятия, подобные сегодняшнему, станут доброй традицией, - заявила заместитель начальника управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга Новосибирской области Лариса Петроченко.