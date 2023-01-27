Что произошло в Новосибирске в ночь на 27 января 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 27 января.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске вечером 26 января в квартире на улице Макаренко обнаружили мертвым 11-летнего мальчика. Ребенок покончил с собой. Накануне он оставил предсмертную записку.
Второе уголовное дело возбудили на мать двоих детей, погибших на пожаре в Первомайском районе Новосибирска. Следователи выяснили, что мать два года оставляла детей в опасных условиях, без присмотра, с малознакомыми людьми в арендованных грязных квартирах.
30-летняя женщина обратилась за помощью в редакцию КП-Новосибирск. Женщина уверяет: бывший муж избил ее из-за того, что она не отправила в школу заболевшего сына, когда на улице был сильный мороз.
Мэрия Новосибирска предупредила жителей о штормовом ветре до 18 м/с, который обрушится на город 27 января. Его порывы могут повредить провода, а также спровоцировать падение рекламных щитов, деревьев или ветвей.
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