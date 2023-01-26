Ей за 40, есть ребенок: статисты описали типичного жителя Новосибирска - узнаете ли вы в нем себя?

Женщин по статистике в Новосибирске живет больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат опубликовал итоговые данные Всероссийской переписи населения, которую проводили в 2021 году. Из них можно узнать, как выглядят типичные жители разных регионов: какая у них зарплата, чем они занимаются, сколько знают языков и где живут. Мы подготовили типичный портрет жителя Новосибирской области - узнаете ли вы в нем себя?

КТО И СКОЛЬКО ЛЕТ

Так вышло, что среднестатистический новосибирец - это женщина. В регионе живут 2 798 928 человек, и 54% процента из них - женщины. Мальчиков и молодых людей до 24 лет больше, чем девушек, но чем серьезнее возраст, тем реже ряды представителей сильного пола. Дедушек старше 85 лет в 3,5 раза меньше, чем бабушек!

Типичной сибирячке 42,9 года, она состоит в браке и имеет одного несовершеннолетнего ребенка, которого родила в 20 - 24 года (так ответили почти 360 тысяч опрошенных родивших женщин).

У типичного жителя Новосибирской области среднее профессиональное образование (624 тыс. человек). На втором месте по популярности высшее образование (более 467 тыс. человек), причем уровень — специалитет (319 тыс. человек). То есть, вуз эти новосибирцы с большой вероятностью закончили до 2003 года, когда появилась еще одна программа обучения, состоящая из бакалавриата и магистратуры.

ГДЕ ЖИВЕТ

Живет типичная сибирячка, как и три четверти россиян, в городе. Индивидуальную квартиру как основное жилье указали 2 033 006 новосибирцев. Квартира типичной сибирячки состоит из двух комнат и располагается в брежневке 1971 - 1995 года постройки, на нее приходится 20 квадратных метров общей площади. Дома у нее есть центральное отопление и электричество, водоснабжение, постоянная мобильная связь и интернет. В общем, европейцы тут только позавидуют.

НА ЧТО ЖИВЕТ

Живет сибирячка на зарплату - как основной источник дохода ее указали 804 580 трудоспособных респондентов. Больше 96 тысяч человек живут на доходы и пособия, еще около 2 тысяч получают стипендию. Но немало и тех, кто заработок получает из «иных источников» - таких больше 200 тысяч человек.

ГРАЖДАНСТВО И ЯЗЫК

Большинство новосибирцев (2 350 813 человек) имеют российское гражданство и живут в России, в том числе у 2244 человек двойное гражданство. Также в Новосибирской области живут 11 455 иностранцев, большинство из них - выходцы из Казахстана (3253 человека), Узбекистана (1990 человек) и Таджикистана (1825 человек).

2 185 710 жителей Новосибирской области относят себя к русским и говорят на русском. Больше 123 тысяч новосибирцев владеют английским, причем 37 тысяч человек используют его в повседневной жизни. Значительное меньшинство в регионе - татары (более 16 тысяч человек) и обрусевшие немцы (более 15 тысяч человек).

Вот так выглядит типичная жительница Новосибирска. Фото: Евгений ПРОКИНОВ

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