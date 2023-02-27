Почему жители Израиля прилетают лечить зубы в Новосибирск

Главный врач и ведущий хирург-имплантолог iDENT Михаил Тодер 20 лет работал в израильской клинике, общий опыт его работы - 35 лет. Фото: Клиника iDENT

Международный центр имплантологии iDENT работает в Новосибирске уже 11 лет. За плечами главного врача центра Михаила Тодера 35-летний опыт работы, 20 из которых - в израильской клинике. iDENT тесно сотрудничает с компанией по производству систем дентальной имплантации Surcam Dental Ltd (Израиль), а Михаил Тодер - клинический эксперт компании, участвующий в обсуждении разработок, которые будут определять будущее современной имплантации.

Компания Surcam Dental поставляет продукцию более чем в 60 стран мира, разрабатывает технические решения для лидеров рынка ортопедических конструкций.

Когда владельцу Surcam Dental Ашеру бен Шабату пришлось решать собственные стоматологические проблемы, здоровье и красоту своей улыбки он доверил врачу из Новосибирска.

- А что вас удивляет? Высокие технологии сегодня доступны практически везде, но в чьих руках находятся эти технологии - вот вопрос, который интересует меня, как пациента, в первую очередь. Некоторые инженерные решения Surcam мы создавали вместе с Михаилом Семеновичем, и меня восхищает, насколько он владеет технической стороной процесса, понимая, как максимально приблизить технологию к нуждам врача и потребностям пациента. Таким образом, Михаил Семенович не просто применяет в своей работе новые технологии - он сам является одним из соавторов этих технологий, а значит, как его пациент я получаю лечение по самым передовым методикам, которые сегодня есть в мире, - уверен Ашер.

В центре iDENT особое внимание уделяют росту профессионализма врачей. Фото: Клиника iDENT

Главный врач Международного центра имплантологии iDENT Михаил Тодер одним из первых в Восточной Европе внедрил технологию скуловой имплантации, начал использовать в клинической практике протезирование по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики. Такое протезирование применяют для пациентов с противопоказаниями к дентальной имплантации, к примеру, тем, у кого крайняя степень атрофии костной ткани верхней челюсти.

Важно, что главный врач клиники ведущий хирург-имплантолог с международным именем Михаил Тодер уделяет особое внимание росту профессионализма врачей. Под его наставничеством уже овладели инновационными методиками молодые специалисты центра Арут Оганисян и Ольга Ковальчук. В 2022 году ученику Михаила Тодера, практикующему хирургу-имплантологу клиники iDENT Александру Шевеле присудили ученую степень доктора медицинских наук, а еще несколько врачей iDENT уже на финишной прямой в защите своих кандидатских работ. На сегодняшний день клиника охотно делится своим опытом со студентами-медиками. В 2022 году центр iDENT стал клинической базой кафедры хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии Новосибирского государственного медицинского университета. Будущие стоматологи получают знания от практикующих экспертов в области дентальной и скуловой имплантации, чтобы удостовериться: сложный анамнез пациента - не повод отступать. Новое поколение стоматологов может увидеть, как применение инновационных технологий и высокоточная диагностика помогают пациентам обрести свою улыбку.

В 2022 году центр iDENT стал клинической базой кафедры хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии НГМУ. Фото: Клиника iDENT

В iDENT намерены и дальше передавать свой опыт: только преемственность может обеспечить рост и развитие медицинских технологий, которые позволят решать проблемы пациентов нынешних и будущих поколений на совершенно другом качественном уровне.

Важно отметить, что врачи iDENT очень лояльны к тому, что пациенты обращаются к ним за вторым или третьим мнением, в этом нет ничего предосудительного, а даже наоборот - вызывает уважение, так как услышав отказ в другой клинике, пациенты не опускают руки, а борются за счастье улыбаться. Именно поэтому консультации в iDENT бесплатные и включают обязательный этап диагностики.

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