«Дочку могли спасти, но упустили время»: родители девочки, умершей из-за менингита, добились возбуждения уголовного дела

Родители Ангелины будут требовать, чтобы обвинения предъявили главврачу больницы. Фото: личный архив.

История 12-летней Ангелины Вахненко потрясла всю Новосибирскую область. Напомним, девочке в школе поставили прививку от клещевого энцефалита. После этого пятиклассница жаловалась на сильные головные боли и температуру, на скорой ребенка увезли в районную больницу. Врач, со слов мамы Ангелины, решила, что у девочки ОРВИ. Спустя несколько часов школьница впала в кому, а через 12 дней умерла.

На днях мама Ангелины получила гистологическое исследование о причинах смерти девочки: его результаты шокировали женщину.

- Изначально в больнице нам заявили, что у дочки был гнойный менингит. При таком диагнозе более 90% пациентов погибают, сделать что-то уже почти невозможно, - рассказала КП-Новосибирск Вера, мама Ангелины. – Но, согласно гистологическому исследованию, у моей дочки был серозный менингит: при такой форме менингита мою дочку можно было спасти! Но я считаю, врачи, пока лечили ее от ОРВИ, упустили время.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Но никому конкретно пока обвинения не предъявили.

- Нам еще не пришла экспертиза, которую проводила наша страховая компания: в ней должны быть четко обозначены нарушения медиков. В компании нам сказали, что отправили нам ее еще в августе, но мы до сих пор ничего не получили. Ждем новое письмо в конце октября и будем добиваться, чтобы обвинения предъявляли уже главврачу больницы, - говорит Вера. И добавляет, что реаниматолог, который лечил Ангелину, уже уволился.

Кстати, уволилась после смерти Ангелины и школьная медсестра: она ставила школьнице прививку от клещевого энцефалита, после которой девочке резко стало плохо.

КП-Новосибирск будет следить за ходом расследования.

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