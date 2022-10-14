«Голова в виде яйца, желудок переваривает пластик»: антропологи описали идеального человека

И все-таки мы произошли от обезьян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы лестно величаем себя венцом эволюции. Звучит приятно. Но если задуматься, венец получился так себе. Ни по деревьям лазить, ни хвостом вилять… Кожа почти лысая - приходится зимой в пуховики кутаться. Ну, обезьянам на смех, чесслово. Вот и наша собеседница недоумевает. Знакомьтесь: антрополог, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Елена Сударикова. Вместе с ней разберем топ-5 свежих выводов ученых-антропологов о человеке, которые звучат как фантастика.

ЧЕЛОВЕК - РЕЗУЛЬТАТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ?

- Елена, раз уж говорить с сотрудником Дарвиновского музея, то давайте начинать с главного: от кого мы все-таки произошли?

- Многие хотели бы от дельфинов, от котиков. Но нет. На самом деле от обезьян. Гены, белки, органы… На что ни посмотри, все говорит о том, что мы один из видов приматов.

- А версии внеземного происхождения вы отбрасываете? Инопланетяне точно ни при чем?

- Может, и при чем. Абсолютно достоверно, что мы произошли от обезьян. Но пришельцы могли вмешаться, повлиять на эволюцию.

- Генетическими экспериментами?

- Может быть. Или, например, биологическим оружием.

Старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Елена Сударикова. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

У НАС НЕПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА ГОЛОВЫ!

- Елена, как бы мы ни появились, а ведь хорошими вышли. Красавчики!

- Мы устроены довольно нерационально. И будь мы с вами пришельцами-учеными, изучали бы человека и постоянно ставили бы на то, что люди вымрут. Обезьяна встала на две ноги - не оптимальный способ передвижения, сейчас вымрут. Все животные мохнатые, а у людей кожа облысела - ну теперь точно вымрут. В общем, если человека как-то «допиливать», нужны другие инженерные решения.

- А вы что поменяли бы?

- Нам, например, трудно рожать. Из-за прямохождения таз узкий, женщины страдают.

- То есть надо бы пошире?

- Нет. Тогда бегать неудобно будет. Я бы переделала голову. Чтобы человек был яйцеголовый. А еще лучше, чтобы она была меньше. Но тогда нужен и мозг поменьше. Но чтобы такой же эффективный. Как современный смартфон по сравнению со старыми компьютерами.

МЫ ЗЛОПАМЯТНЕЕ ОБЕЗЬЯН

- Память у нас не так хорошо упакована, на флешке не сохранишь. Зато вон какая мощная! Всю свою жизнь помним, друзей, родных, по десять паролей от соцсетей и онлайн-сервисов.

- Да, и мы помним отношения с людьми. Мы можем помнить обиды даже в поколениях, как Монтекки и Капулетти. Возможно, поэтому люди плохо мирятся.

- Так уж и плохо?

- У всего отряда приматов высокая ставка на социальность. Они умеют общаться, враждовать, дружить, любить. Приматы могут из-за чего угодно вступить в конфликт. Подраться из-за территории, из-за самки, из-за пищи. Но у приматов акт агрессии всегда заканчивается актом примирения. Только не у человека. Животные после ссоры занимаются грумингом.

- Чем-чем?

- Грумингом. Вычесывают друг друга, мирятся. А у нас нет паразитов и нет стимула для вычесывания.

- Ну извините, даже ради почесанной спины я блох завести не готов.

- И не надо. У людей есть объятия. Это как груминг на максималках. Ведь, обхватывая человека, ты сковываешь его движения. Но значит, дав себя обнять, человек проявляет доверие.

- Надо обниматься?

- Обязательно. Если бы обезьяны понимали нас, знали бы, как долго мы таим обиды, засмеяли бы. Нужно мириться и обниматься.

ЛУЧШЕ ПОТ, ЧЕМ ДЕЗОДОРАНТ

- Зимой обниматься - милое дело. А летом - так себе. Спина, бывает, мокрая от пота.

- Культура, в которой мы живем, с потом борется. Мы стараемся переодеваться в чистые футболки, почаще моемся, пользуемся дезодорантами - гасим запах тела.

- А что, не надо?

- Так сильно, мне кажется, не надо. Пот очень полезный. Миллионы лет в саванне спасал нас от перегревания и смерти.

- Но ведь запах…

- Отношение к большей части запахов обусловлено культурой. Нас учат не любить какие-то запахи с детства. А так в запахе пота нет ничего плохого. Но индустрия дезодорантов уже не сдастся. Ей важно, чтобы запах пота нам не нравился.

МЫ НАУЧИМСЯ ПЕРЕВАРИВАТЬ ПЛАСТИК

- Хотя бы наш рацион вас устраивает? Столько всего вкусного есть можно - ко всему наш организм приспособлен.

- Было бы здорово переваривать гнилое мясо. Вот чукчи и эскимосы могут, у них есть нужный белок. А многие люди рискуют отравиться. А еще я поселила бы в кишечник бактерии, разлагающие пластик. Съел йогурт, а заодно и стаканчик. Планету не будем загрязнять.

- Такое возможно?

- Да. Вряд ли в ближайшие сто лет, но вот лет через пятьсот...

- То есть Грета Тунберг не доживет?

- Думаю, нет. Хотя ученые работают над продлением жизни.

- И отведенное нам время будет расти?

- Скорее всего, да.

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