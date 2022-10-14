«Голова в виде яйца, желудок переваривает пластик»: антропологи описали идеального человека

И все-таки мы произошли от обезьян.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мы лестно величаем себя венцом эволюции. Звучит приятно. Но если задуматься, венец получился так себе. Ни по деревьям лазить, ни хвостом вилять… Кожа почти лысая - приходится зимой в пуховики кутаться. Ну, обезьянам на смех, чесслово. Вот и наша собеседница недоумевает. Знакомьтесь: антрополог, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Елена Сударикова. Вместе с ней разберем топ-5 свежих выводов ученых-антропологов о человеке, которые звучат как фантастика.
ЧЕЛОВЕК - РЕЗУЛЬТАТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ?
- Елена, раз уж говорить с сотрудником Дарвиновского музея, то давайте начинать с главного: от кого мы все-таки произошли?
- Многие хотели бы от дельфинов, от котиков. Но нет. На самом деле от обезьян. Гены, белки, органы… На что ни посмотри, все говорит о том, что мы один из видов приматов.
- А версии внеземного происхождения вы отбрасываете? Инопланетяне точно ни при чем?
- Может, и при чем. Абсолютно достоверно, что мы произошли от обезьян. Но пришельцы могли вмешаться, повлиять на эволюцию.
- Генетическими экспериментами?
- Может быть. Или, например, биологическим оружием.
Старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Елена Сударикова.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
У НАС НЕПРАВИЛЬНАЯ ФОРМА ГОЛОВЫ!
- Елена, как бы мы ни появились, а ведь хорошими вышли. Красавчики!
- Мы устроены довольно нерационально. И будь мы с вами пришельцами-учеными, изучали бы человека и постоянно ставили бы на то, что люди вымрут. Обезьяна встала на две ноги - не оптимальный способ передвижения, сейчас вымрут. Все животные мохнатые, а у людей кожа облысела - ну теперь точно вымрут. В общем, если человека как-то «допиливать», нужны другие инженерные решения.
- А вы что поменяли бы?
- Нам, например, трудно рожать. Из-за прямохождения таз узкий, женщины страдают.
- То есть надо бы пошире?
- Нет. Тогда бегать неудобно будет. Я бы переделала голову. Чтобы человек был яйцеголовый. А еще лучше, чтобы она была меньше. Но тогда нужен и мозг поменьше. Но чтобы такой же эффективный. Как современный смартфон по сравнению со старыми компьютерами.
МЫ ЗЛОПАМЯТНЕЕ ОБЕЗЬЯН
- Память у нас не так хорошо упакована, на флешке не сохранишь. Зато вон какая мощная! Всю свою жизнь помним, друзей, родных, по десять паролей от соцсетей и онлайн-сервисов.
- Да, и мы помним отношения с людьми. Мы можем помнить обиды даже в поколениях, как Монтекки и Капулетти. Возможно, поэтому люди плохо мирятся.
- Так уж и плохо?
- У всего отряда приматов высокая ставка на социальность. Они умеют общаться, враждовать, дружить, любить. Приматы могут из-за чего угодно вступить в конфликт. Подраться из-за территории, из-за самки, из-за пищи. Но у приматов акт агрессии всегда заканчивается актом примирения. Только не у человека. Животные после ссоры занимаются грумингом.
- Чем-чем?
- Грумингом. Вычесывают друг друга, мирятся. А у нас нет паразитов и нет стимула для вычесывания.
- Ну извините, даже ради почесанной спины я блох завести не готов.
- И не надо. У людей есть объятия. Это как груминг на максималках. Ведь, обхватывая человека, ты сковываешь его движения. Но значит, дав себя обнять, человек проявляет доверие.
- Надо обниматься?
- Обязательно. Если бы обезьяны понимали нас, знали бы, как долго мы таим обиды, засмеяли бы. Нужно мириться и обниматься.
ЛУЧШЕ ПОТ, ЧЕМ ДЕЗОДОРАНТ
- Зимой обниматься - милое дело. А летом - так себе. Спина, бывает, мокрая от пота.
- Культура, в которой мы живем, с потом борется. Мы стараемся переодеваться в чистые футболки, почаще моемся, пользуемся дезодорантами - гасим запах тела.
- А что, не надо?
- Так сильно, мне кажется, не надо. Пот очень полезный. Миллионы лет в саванне спасал нас от перегревания и смерти.
- Но ведь запах…
- Отношение к большей части запахов обусловлено культурой. Нас учат не любить какие-то запахи с детства. А так в запахе пота нет ничего плохого. Но индустрия дезодорантов уже не сдастся. Ей важно, чтобы запах пота нам не нравился.
МЫ НАУЧИМСЯ ПЕРЕВАРИВАТЬ ПЛАСТИК
- Хотя бы наш рацион вас устраивает? Столько всего вкусного есть можно - ко всему наш организм приспособлен.
- Было бы здорово переваривать гнилое мясо. Вот чукчи и эскимосы могут, у них есть нужный белок. А многие люди рискуют отравиться. А еще я поселила бы в кишечник бактерии, разлагающие пластик. Съел йогурт, а заодно и стаканчик. Планету не будем загрязнять.
- Такое возможно?
- Да. Вряд ли в ближайшие сто лет, но вот лет через пятьсот...
- То есть Грета Тунберг не доживет?
- Думаю, нет. Хотя ученые работают над продлением жизни.
- И отведенное нам время будет расти?
- Скорее всего, да.
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