Что произошло в Новосибирске в ночь на 14 октября 2022 года: последние новости

На городские салюты новосибирцы не полюбуются и в этом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год - 2023 в Новосибирске встретят без фейерверка. Как оказалось, не будет и крупных концертов приезжих звезд, которые задумывали провести на площади Ленина. Но приглашенным музыкантам нашлась альтернатива.

Организатор игр «Что? Где? Когда?» таинственно пропал, улетев из Новосибирска в Екатеринбург Последнее, что о нем известно: 21 мая 2019 года на авиарейсе «Новосибирск – Екатеринбург» мужчина прилетел в аэропорт «Кольцово». Что было потом – пытаются выяснить следователи.

Мама новосибирской школьницы сама раскрыла кражу айфона дочери. Дорогой гаджет унесли из раздевалки после урока физкультуры одноклассницы девочки. И за их поступок МВД возбудило уголовное дело о краже.

В Новосибирской области рассказали о самых возрастных женихе и невесте в 2022 году. Жениху – 94 года, его невесте – 83. А самыми молодыми оказались подростки 16 и 19 лет.

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