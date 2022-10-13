Пакет мер поддержки разработан для семей мобилизованных новосибирцев

Министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева и начальник Департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева рассказали о поддержке семей мобилизованных. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Регион выплатит семьям каждого мобилизованного по 100 000 рублей. Выплаты мобилизованным новосибирцам начнут поступать на счет с 13 октября. Родным не нужно специально подавать заявление.

- Мера материальной поддержки будет предоставлена по спискам из училища, где находятся сейчас мобилизованные. Первые списки уже находятся в обработке в банках. Распорядиться деньгами можно будет по своему усмотрению, - рассказала министр труда и соцразвития НСО Елена Бахарева.

Но это не вся помощь, которую окажут семьям военнослужащих. Дополнительный перечень мер предложил гражданам муниципалитет. Эти меры содержат финансовую и материальную поддержку, волонтерскую и психологическую помощь, социальное обслуживание, реабилитационные мероприятия, обеспечение досуга и представляют собой системную и многовекторную программу помощи семьям мобилизованных граждан.

Муниципалитет предложил гражданам дополнительный перечень мер поддержки. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Так, департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска создает на территории города службы психологической помощи и патронажа семей, нуждающихся в профессиональной семейной и личной психологической поддержке, а также центры юридического сопровождения.

Детям и пожилым членам семей мобилизованных граждан в профильных социальных учреждениях департамента будет обеспечено приоритетное право на социальное обслуживание, реабилитацию и оздоровление.

На базе информационно-коммуникационной платформы «Городская социальная справочная служба» уже развернули Центр информационной поддержки членов семей мобилизованных граждан в целях получения ими актуальной и достоверной информации по вопросам оказания социальной помощи и поддержки, маршрутизации в получении социальной и волонтерской помощи. Звонить в «Городскую социальную справочную службу» можно круглосуточно по номерам: 8-800-222-00-50 и (383) 375-87-87.

Ольга Незамаева: Люди смогут получить помощь, предъявив минимум документов, в первой очередь документ, подтверждающий личность. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Отдельный блок помощи направлен на введение упрощенного порядка оказания социальной материальной помощи для семей мобилизованных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такие выплаты могут быть направлены на приобретение товаров первой необходимости, покупку одежды и обуви, прохождение лечения, ремонт жилого помещения, подготовку ребенка к школе и другие социально-бытовые нужды, в том числе возмещение трат семьи на обмундирование для военнослужащих.

- Хочу подчеркнуть, что мы приняли решение также оказывать финансовую помощь семьям на оплату спортивных, художественных и творческих секций, услуг дополнительного образования в случае, когда эти услуги оказываются на платной основе. Меры поддержки, которые мы вводим, будут оказываться в упрощенном порядке. Это значит, что люди смогут получить помощь, предъявив минимум документов, в первую очередь документ, подтверждающий личность, - уточнила начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

В настоящий момент мэрией подготовлено постановление об утверждении заявленных мер. Важно отметить, что это только первый пакет социальной помощи семьям мобилизованных граждан, направленный на создание условий для максимального сохранения уровня и качества их жизни, снижения финансовой нагрузки и психологической напряженности в краткосрочной перспективе. Следующие пакеты социальных мер будут приняты на основании выявленных дефицитов в прямом взаимодействии с жителями города, которых коснулась частичная мобилизация.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»