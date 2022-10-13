В новосибирских школах проводят уроки доброты

Первые уроки доброты уже прошли в нескольких школах региона. Фото: Министерство региональной политики НСО

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети с инвалидностью и особенностями развития, дети с антисоциальным поведением, имеющие социальную депривацию и др.), слабо включены в жизнь сообщества своих сверстников. Такому ограничению способствует наличие отношенческих и архитектурных барьеров. Несмотря на государственные программы поддержки инклюзии, часто такие дети исключены из школьной, культурной, социальной жизни и не имеют возможности проявить свои способности. Это связано с тем, что специалисты учреждений зачастую не владеют методами включения «трудных» детей в процесс обучения и развития вместе со всеми участниками процесса, сверстники и их родители часто не приветствуют присутствие нестандартного ребенка на занятиях в учреждениях. В свою очередь родители таких детей не всегда знают о правах и возможностях своего ребенка на образование, развитие и создание специальных условий.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Также в учреждениях не всегда имеется стратегия развития инклюзии, сотрудники испытывают затруднения в создании специальных условий и сопровождении детей, недостаточно знакомы с успешной практикой инклюзии, имеют ограниченные представления о процессах построения инклюзивного общества. Муниципалитеты, в чьем ведении находятся учреждения, недостаточно осведомлены о правах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на образование, развитие, о необходимости создания служб сопровождения детей и ресурсной поддержки специалистов в их стремлении развивать инклюзивные подходы. С такими проблемами сталкиваются организации и учреждения не только города Новосибирска, но и других муниципальных образований Новосибирской области.

«Уроки доброты» являются одной из форм реализации проекта «Социальная поддержка посредством развития инклюзивного общества» и направлены на развитие социальной компетентности, коммуникативных навыков, моделей социального поведения учащихся школ и воспитанников детских садов, в том числе детей с повышенным риском социального исключения.

Отличительная особенность проекта - сформированные команды с привлечением молодых людей с инвалидностью и тех, кто нашел в себе силы справиться с жизненными трудностями, которые будут проводить «Уроки доброты» и тренинги для детей, семинары для специалистов, организовывать мероприятия, способствующие пониманию процессов инклюзии в сообществе.

Вместе со специалистами занятия проводят и молодые люди с инвалидностью. Фото: Министерство региональной политики НСО

ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Первые «Уроки доброты» прошли уже в сентябре на базе общеобразовательных школ города Новосибирска. Более 200 инклюзивных мероприятий для учащихся, учителей и родителей запланированы в этом учебном году, в том числе для проведения в сельской местности (дни инклюзии, праздники, фестивали, кинопоказы и др.), с учетом материально-технической оснащенности учреждений образования и культуры, кадрового обеспечения, устоев и традиций местных жителей.

В рамках реализации проекта «Социальная поддержка посредством развития инклюзивного общества» более 150 взрослых людей (родители и специалисты) смогут разобраться в построении истинной инклюзивной среды и более 200 детей, имеющих трудности в обучении и общении, станут участниками инклюзивных мероприятий и получат навык позитивного общения со сверстниками.

- Данный проект направлен на развитие инклюзивного сообщества в образовательных учреждениях на территориях шести муниципальных образований Новосибирской области. Особенностью проекта является то, что проводить мероприятия с педагогами, учащимися и родителями будут молодые люди с инвалидностью и те, кто смог преодолеть жизненные трудности, способствуя лучшему пониманию процессов инклюзии в обществе. Также мы поможем учреждениям проанализировать архитектурную доступность и исследовать «уровень инклюзивности», рассказать о том, как оборудовать ресурсные кабинеты для занятий с детьми с особенностями развития и поддержки специалистов в развитии инклюзивной культуры, разработать рекомендации по устойчивому развитию школьной инклюзии, - прокомментировала куратор проекта Ассоциации «Интеграция» «Социальная поддержка посредством построения инклюзивного общества» Валентина Зеленина.

В планах проекта: «Уроки доброты», тренинги на сплочение и командообразование, дни и недели инклюзии, семинары для педагогов и родителей, творческие и спортивные фестивали.

Мероприятия проводятся при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.