Около 40 студентов-энергетиков из Томска посетили энергообъекты АО «РЭС»

Фото: Пресс-служба АО «РЭС».

Недавно около 40 будущих энергетиков из Томского политехнического университета (ТПУ) посетили энергообъекты филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети». Традиционной экскурсионной площадкой для студентов-энергетиков стал переключательный пункт (ПП) 110 кВ Библиотечный, который играет важную роль в электроснабжении центральной части столицы Сибири. Кроме того, экскурсанты посетили высоковольтную подстанцию (ПС) 110 кВ Вертковская на левобережье Новосибирска.

Студенты приехали в Новосибирск по федеральной программе для молодежи «Больше, чем путешествие» на президентской платформе «Россия - страна возможностей». Основная цель экскурсий - наглядное знакомство будущих энергетиков с современным энергетическим оборудованием электрических подстанций. И лучше всего это можно сделать на объектах АО «РЭС», где недавно завершилась реконструкция. ПП 110 кВ Библиотечный на сегодняшний день является самым современным в части применяемого подстанционного оборудования, а также крупнейшим по количеству высоковольтных питающих кабельных линий. Без преувеличения, можно сказать, что этот энергообъект - «мозговой центр» электроснабжения правого берега Новосибирска.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС».

В свою очередь ПС 110 кВ Вертковская была практически полностью реконструирована в связи с активным ходом городского жилищного строительства и развитием инфраструктуры левобережной части Новосибирска. Энергетики выполнили достаточно внушительный объем работ, в том числе строительство нового здания подстанции закрытого типа, монтаж комплектного распределительного элегазового устройства (КРУЭ) 110 кВ и замену двух силовых трансформаторов на большую мощность (40 МВА вместо 25 МВА). При этом реконструкция подстанции осуществлена с применением современного, высокотехнологичного оборудования и устройств, цифровых технологий, автоматизированных систем управления, которые позволили повысить оперативность управления и надежность электроснабжения потребителей.

Современное энергетическое оборудование вызвало большой интерес у томских студентов, они внимательно его осматривали и задавали множество вопросов обо всех характеристиках и особенностях эксплуатации энергообъектов. Начальники групп подстанций филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети», которые выступили в качестве экскурсоводов на вверенных им объектах, подробно ответили на все вопросы.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС».

В итоге будущие энергетики ознакомились с современными технологиями, используемыми на крупнейшем электросетевом предприятии Новосибирской области, закрепили на практике теоретические знания, усвоенные при обучении в вузе, узнали много интересных фактов и, главное, смогли поближе познакомиться с профессией и пообщаться с действующими энергетиками.