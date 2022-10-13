Что произошло в Новосибирске в ночь на 13 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем главные новости на 13 октября. Фото: Никита МАНЬКО/стоп-кадр.

Новосибирский суд попросили оправдать уборщицу, нашедшую «сумку с 7 миллионами». Обвиняемую Айгуль почти год держат в СИЗО. 12 октября долгий судебный процесс вышел на финишную прямую.

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова рассказала о необычном опыте поедания муравьев. По словам Анны, в регионе активно развивается гастротуризм. Одна поездка запомнилась ей блюдом, в состав которого входили насекомые.

Били, угрожали и требовали миллион рублей. В этом обвинили двоих сотрудников транспортной полиции, а после уволили из органов. А сегодня в Заельцовском районом суде Новосибирска им зачитали приговор, признали виновными в вымогательстве у случайного автомобилиста крупной суммы и превышении должностных полномочий. В Новосибирске осудили бывших полицейских, которые угрожали подкинуть наркотики автомобилисту.

В селе Довольное отец почти два года издевался над сыном. Сейчас мальчику пять лет. Следователи рассказывают — папаша очень изощренно избивал ребенка, морил голодом, не пускал в туалет. Все вскрылось после того, как малыша привели в садик в синяках и ссадинах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер