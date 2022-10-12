«Единая Россия» и волонтеры оказывают помощь семьям мобилизованных

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru «Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и #МЫВМЕСТЕ создадут совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь будут оказывать в формате «одного окна» - поступающие в штаб заявки от семей будут распределять между волонтёрами и в режиме реального времени отслеживать их исполнение.

Замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова напомнила, что с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приёмных и Штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО.

- В общественные приёмные уже поступило более 7 тысяч заявок. Люди обращаются за юридической помощью, просят помощи с оформлением документов, спрашивают о порядке предоставления различных субсидий. Поступают запросы бытового характера - кому-то нужно отвести детей в кружки, кому-то нужна помощь по уходу за пожилыми людьми. Наши региональные отделения провели огромную работу по координации с органами исполнительной, региональной, местной власти и отработали уже множество конкретных вопросов. Сегодня нам необходимо выработать системный подход к работе с людьми, чтобы эта помощь была ещё более эффективной и оперативной. А людям не приходилось думать о том, куда обратиться, чтобы они знали и чувствовали, что эта помощь рядом, - отметила замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова.

- Наши парни идут защищать и отстаивать целостность и независимость Российской Федерации, в которой теперь 89 субъектов. Защищать мирное население, граждан Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сейчас должны сплотиться так же, как мы это сделали в феврале, когда начали оказывать помощь беженцам и жителям ЛДНР.

Большинство местных отделений партии в Новосибирской области участвуют в оказании помощи мобилизованным гражданам. Открыты пункты сбора вещей для призванных в рамках частичной мобилизации. Совместно с депутатами всех уровней приобретают теплые вещи и термобелье - впереди зима, а также спальные мешки и рюкзаки, туристические коврики, медикаменты. Готовность поддерживать мобилизованных жителей области выразили новосибирские предприниматели - они будут шить костюмы, балаклавы.

Мы, помимо этого, готовы оказывать поддержку семьям мобилизованных, и это особенно важно для тех, что проживают в сельской местности. Ряд местных отделений «Единой России» совместно с администрациями сельсоветов приступили к формированию списков семей с указанием их потребностей, - рассказала Руководитель волонтерского центра «Единой России» в Новосибирской области Юлия Швец.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев напомнил, что оставить заявку на оказание помощи уже можно по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Начальник управления регионального взаимодействия Росмолодёжи Екатерина Богомаз сообщила, что волонтёры «Мы вместе» собирают просьбы о том или ином виде помощи семьям непосредственно от военнослужащих, а также через органы соцзащиты.

- Сейчас важная задача - консолидировать усилия и продемонстрировать нашим защитникам, что мы в период их отсутствия можем поддержать их родных. Семьям показать, что у них есть надёжное плечо. И чтобы каждый человек, который может или хочет каким-либо образом оказать помощь, смог найти место, где это сделать, - подчеркнула она.

Как рассказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, активисты организации уже начали работу в региональных штабах по социальному сопровождению семей мобилизованных в 17 регионах - Нижегородской, Самарской, Ивановской, Костромской, Московской, Смоленской, Иркутской областях, ХМАО, Башкирии, Севастополе и других. Они отрабатывают возникающие у мобилизованных и их семей вопросы непосредственно с региональными властями.

В заключении Дарья Лантратова также сообщила, что «Единая Россия» запустит мониторинг цен на экипировку для военнослужащих.