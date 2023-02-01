«Сын признался, что женился фиктивно!»: мать героя, погибшего на СВО, судится с его вдовой из-за наследства

Евгения наградили Орденом Мужества посмертно. Фото: предоставлено Светланой Беликовой

Жительница Новосибирска судится со снохой. Ее сын, майор Евгений З, погиб в марте 2022 года в боях под Черниговом. За несколько лет до СВО он вывез из Луганска женщину. Как утверждает мама офицера, пожалел беженку и заключил с ней брак, чтобы девушка смогла получить гражданство.

- Сын признался, что женился фиктивно. Планировал развестись, но не успел, - утверждает мама Евгения. Мы выслушали ее историю и публикуем именно ее видение ситуации. Но всегда готовы дать слово второй стороне.

«ПРИВЕЗ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА»

Евгений З. - потомственный военный. После школы он окончил Томскую военно-медицинскую академию. Вышел оттуда в звании лейтенанта и отправился служить военным врачом на Урал.

- Женя всегда был в командировках. Там, на Урале, познакомился с первой супругой, у них родился сын. В браке они были до 2018 года, потом развелись. Сына награждали медалями «За отличие в военной службе» и «Генерал армии Хрулев» (ведомственные медали Министерства обороны). Затем жил в Алейске Алтайского края - там дислоцируется его часть. Два раза был в Донбассе. Первый - в 2015 году, - рассказала КП-Новосибирск Светлана Беликова, мама Евгения.

Евгений был военным врачом. Фото: предоставлено Светланой Беликовой

Из той поездки Евгений вернулся не один. Вместе с ним приехала девушка Марина.

- Как они познакомились, я не знаю. Она вроде тоже в госпитале работала. Говорил мне, что привез ее из Луганска для получения гражданства. Я его поддержала, сказала, что нужно помочь человеку, попавшему в сложную ситуацию, - поделилась с КП-Новосибирск женщина. - Знаю, что она была раньше замужем и у нее в Киеве живут мама, дочка и еще какие-то родственники.

«НЕВЕСТКУ ВИДЕЛА ОДИН РАЗ»

Осенью 2018 года Евгений и Марина расписались. Светлана уверяет, будто сын признался родне, что брак - фиктивный. Новоиспеченные муж и жена жили в Алейске. Но в одной квартире или нет - родня говорит, что не знает.

- Женя был фанатиком своей работы, он полностью отдавал себя ей. Сын давно не ходил в отпуск и постоянно говорил, что как только пойдет, сразу разведется. Но в итоге получилось по-другому. А теперь мы вынуждены судиться с Мариной, - объяснила КП-Новосибирск Светлана. - Суд идет из-за имущества. Дело в том, что у меня была двухкомнатная квартира на Алтае, и сын сказал, чтобы я ее продала, а сама перебралась в Новосибирск - здесь живут мои дочь и зять.

Светлана продала квартиру, а Евгений оформил военную ипотеку. Потом женщина купила жилье по генеральной доверенности от сына.

- Часть денег с продажи алтайской квартиры были вложены в первоначальный взнос. Я переехала в Новосибирск. Женя погасил ипотеку, при этом собственность была оформлена на него. Честно скажу, что Марину видела всего один раз, больше он ее не привозил. В 2022 году Женя отправился на СВО, а весной мне сообщили о его гибели… - коротко говорит о трагичном дне мама офицера. - Его наградили орденом Мужества. Посмертно.

Большую часть выплат получила Марина как жена.

- Похороны организовывала только наша семья, - продолжает мама Евгения. - На похороны она ему ни венок, ни цветы не привезла. По нашей просьбе привезла нам лишь его китель и бейсболку. Я просила привезти еще его «сокровищницу» - он в коробочке хранил разные ценности. Я хотела положить ее Жене в гроб. Но она не отдала.

«ВЕРНИ КВАРТИРУ И ОРДЕН МУЖЕСТВА»

Как говорит Светлана, Марина чуть ли не сразу после похорон начала заявлять права на квартиру.

- Она сказала, что перепишет квартиру на себя. Я у нее спросила: «А я куда пойду?» Она ответила: «У тебя дочь есть». Я никогда не пошла бы в суд, никогда все это не предала бы огласке, если бы мы с Мариной смогли договориться. За несколько дней до получения наследства я пошла к нотариусу, и на квартиру наложили запретительные меры, то есть продать ее она не может.

В гражданском иске Светлана требует признать брак между Мариной и ее сыном фиктивным. Никакой моральной компенсации не заявляла.

- Также в исковых требованиях есть требование вернуть орден Мужества, чтобы передать его внуку. Сейчас орден хранится у Марины, - уточнила КП-Новосибирск Надежда Королева, представитель Светланы.

И все-таки в истории, рассказанной Светланой, есть какая-то недосказанность. Если Евгений привез женщину только ради гражданства, зачем вообще знакомил ее с матерью? Почему родственники просили Марину привезти на похороны личные вещи Евгения? Если они думали, что брак был фиктивным, то должны были предполагать, что доступа к шкафу у нее нет.

КП-Новосибирск готова выслушать вторую сторону, но связи с ней пока нет.

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