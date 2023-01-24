Бузова защищала от хулиганов, а Прилучный не любил тусовки: как учились в вузах российские звезды

Ольга Бузова (на фото справа) писала работы по Канту, а Пушной (на фото вверху) изучал физику. Фото: Артем КИЛЬКИН, личный архив Александра Пушного, предоставлено Владимиром Дербенцевым.

Помните себя во время учебы в вузе? Студенческая любовь, друзья, общежитие, сессии. В Татьянин день мы попросили родных, однокурсников и преподавателей российских звезд вспомнить, какими во время учебы были те, кем сейчас восхищается вся страна.

БУЗОВА ПИСАЛА РАБОТЫ ПО КАНТУ

Экранный образ недалекой блондинки после «Дома-2» к Ольге Бузовой прилепился надолго, но в реальной жизни телеведущая от него далека. Она окончила географический факультет СпбГУ с красным дипломом. Мама Оли рассказала, что с дочкой сразу условилась: она должна получить высшее образование.

- Она умница, в СПбГУ даже работу по практике написала в стихах. Часто говорит, что различает виды почв по составу. А друг мой рассказывал: «Ты представляешь, гуляем с ней по Петергофу, а она мне вегетативные формы растений показывает!» Так что красный диплом Ольге не за красивые глазки вручили, - вспоминает мама Бузовой.

Ольга Бузова окончила вуз с красным дипломом. Фото: переснял Артем КИЛЬКИН.

Для участия в шоу «Дом-2» Ольга брала академический отпуск, но потом вернулась в университет.

- Она могла работать потом по специальности и о-го-го сколько зарабатывать. Очень интересные работы писала по Канту, Гегелю - одна из дисциплин, которую преподавали на географическом факультете. Ее за это очень любила преподаватель по философии, - добавляет мама Ольги.

А еще Бузова защищала студентов от хулиганов.

- Студентами летом они ездили к пещерам в лагерь. Там мальчика старшекурсники опускали в яму головой. Она единственная, кто заступился, - говорит мама Ольги.

ПУШНОЙ НАШЕЛ ЛЮБОВЬ

Александра Пушного мы помним как кавээнщика и ведущего одного из самых популярных научных шоу - «Галилео». И он всегда отлично разбирался в том, о чем рассказывал: Пушной окончил физический факультет НГУ.

- Мы с Пухом - именно так все звали Сашу со школы - были и одноклассниками, и одногруппниками. Он еще в школе (учился Пушной в школе № 25. - Ред.) был душой компании: мы часто собирались после уроков у Пуха дома - он рядом жил, удобно. А еще всегда воспринимал шутки с юмором, даже когда мы его рюкзак за ворота закидывали, - рассказал КП-Новосибирск Ренат Воскобойников.

Потом вся компания подала документы в НГУ. За физику не боялись, а вот экзамен по русскому языку страшил. Пушной шутил: «Я прочитал всего одну книгу, и это инструкция».

Александр Пушной встретил будущую жену на 4 курсе. Фото: личный архив Александра Пушного.

Студент Пушной до четвертого курса о телевидении и сцене не мечтал: много учился, любил музыку, помогал друзьям на зачетах.

- Кто-то испугался бы подсказать ответ и отмахнулся бы, чтобы не попасться преподавателю, но только не он: всегда подсказывал, как только появлялась возможность, - продолжает Ренат Владимирович. - А еще отлично разбирался в технике. Я, например, помогал ему собрать самодельный усилитель для гитары.

На четвертом курсе жизнь Александра изменилась: его пригласили в студенческий клуб «Квант», потом он стал выступать в команде КВН НГУ.

- Мечтал ли Пух о сцене и телевидении? Нет конечно! Но нашел в «Кванте» друзей и попробовал! Получилось, - считает Ренат Воскобойников. - А еще встретил свою будущую жену Таню, вместе они со студенческих времен. Она на пару лет младше. Пух влюбился, познакомил нас с ней тоже. Сейчас мы не общаемся, но я хотел бы поздравить через «Комсомолку» всех своих однокурсников с Днем студента!

ПРИЛУЧНЫЙ БЫЛ МОДНИКОМ И ДЕЛАЛ «ВЗРЫВ» НА ГОЛОВЕ

Павел Прилучный был еще школьником, когда умер его отец. У мамы с тремя детьми с деньгами стало непросто, и это отчасти решило актерскую судьбу «Мажора». Он сам вспоминал, что хотел заниматься танцами, но пришлось идти в театральное училище.

Параллельно с учебой Павел два года играл в молодежном театре «Глобус». Во время подготовки мюзикла «НЭП» Прилучному удалось поработать с заслуженным артистом России Евгением Важениным.

Павел Прилучный пошел в театральный, потому что там можно было учиться бесплатно. Фото: предоставлено Владимиром Дербенцевым.

- Я на него смотрел и думал: «Странный парень. Вроде делает все правильно, но как-то скупо». Видимо, берег себя для чего-то большего. Павел сильно не откровенничал ни с кем, был в себе немного, - охарактеризовал коллегу КП-Новосибирск Евгений Важенин, заслуженный артист России. - В глазах у него был огонек, и он всегда внутри себя улыбался. Был не из тусовщиков. Я вообще, когда увидел его первый раз, подумал, что это не актер, а парень с улицы.

А еще Прилучный выступал в команде КВН своего курса.

- Мы познакомились на репетициях. Паша выделялся, знал себе цену. Даже на обычный прогон мог прийти в белой рубашке и с поднятым воротником. А на голове был небольшой «взрыв», - описал Прилучного КП-Новосибирск Павел Мурга. Таким Прилучный и появился вскоре на большом экране.

ДЛЯ ПЕЛАГЕИ НЕ НАШЛОСЬ ФАКУЛЬТЕТА

Пелагея около 3 лет училась в новосибирском колледже при консерватории (сейчас это специальная музыкальная школа). Уже на вступительном собеседовании она удивила педагогов своим голосом.

- Она спела народную песню и тут же исполнила арию - у меня челюсть отвисла от удивления. Она вообще может петь все, что захочет, - уверена педагог Лариса Силаева. - У нас не было отделения вокала, но отказать такой одаренной девочке мы не могли. Приняли на отделение фортепиано.

Пелагея удивила преподавателей своим голосом. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В колледже мама шила для исполнительницы чудесные наряды для выступлений.

- Пелагея терпеть не могла, когда ее называли Полиной. Только Поля - и никак иначе. Мы носились по коридорам, катались на больших перилах, за что знатно получали от преподавателей. Я навсегда запомню ее смех. Он был очень заразительный, - призналась КП-Новосибирск Евгения Измайлова, одноклассница Пелагеи.

СТИХОТВОРЕНИЕ НАУМОВА ПЕРЕВЕЛИ НА 46 ЯЗЫКОВ

«Реальный пацан» Николай Наумов в университете был дисциплинированным и ответственным студентом.

- Он был очень вежливым первокурсником, - говорит о «реальном пацане» Николае Наумове декан факультета иностранных языков Пермского педуниверситета Татьяна Логинова. - Его отец был военным. Хорошо помню, как Коля зашел ко мне в кабинет, о чем-то шел разговор, и я была очень поражена, что на мой вопрос он ответил: «Так точно!» Стоял при этом по стойке смирно.

Николай Наумов как раз во времена студенчества начал играть в команде КВН «Парма». И поэтому, хотя учился неплохо, окончил всего три курса.

Николай Наумов был ответственным студентом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Потом он сделал несколько попыток вернуться в вуз, но молиться двум богам у него не получилось, - вздыхает Татьяна Логинова. - Коля как-то сказал, что очень благодарен факультету за то, что ему не мешали заниматься самодеятельностью.

В 2001 году студенту-второкурснику поручили встретить в Москве и сопроводить до Перми шотландского писателя Майкла Керинса. В поезде они разговорились, и писатель попросил Николая написать стихотворение на английском языке. Юноша сделал это, и шотландец был настолько впечатлен, что взял стих «Я не поэт» с собой. Переводчики-любители перевели его на 46 языков. В итоге получилась целая книга под названием Mother Tongue («Родной язык»). Все 500 экземпляров были распроданы. А на вырученные деньги Николай и Майкл создали премию для пермских студентов-переводчиков.

ДОСЛОВНО

Перевод стихотворения Наумова на русский.

Я не поэт и не стремлюсь найти решенье всех проблем.

Но для чего мне говорить слова пустые,

Когда прекрасны звезды в синей вышине,

И шансом жить, бороться и любить владеет каждый в этом мире.

Мир полон тайн, загадок и чудес,

И если хочешь ты постичь их суть,

Будь благодарен небу и семье, что ты рожден на свет,

Тогда их гордость, вера и любовь к тебе откроют верный путь!

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