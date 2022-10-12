«Бес попутал»: в Новосибирске бывших полицейских приговорили за вымогательство и угрозу подкинуть наркотики

Полицейские признали вину частично. Фото: Мария НОВИКОВА

Били, угрожали и требовали миллион рублей. В этом обвинили двоих сотрудников транспортной полиции, а после уволили из органов. А сегодня в Заельцовском районом суде Новосибирска им зачитали приговор, признали виновными в вымогательстве у случайного автомобилиста крупной суммы и превышении должностных полномочий.

До недавнего времени Халид Шамиев и Кирилл Семашко служили в линейном отделе МВД на станции Новосибирск. Работы оба старших сержанта лишились после инцидента в гаражном кооперативе на окраине Заельцовского района. 4 августа 2021 года сотрудники ППС были при исполнении - с собой имели табельное оружие и спецсредства - но находились вне зоны патрулирования, да и одеты были по гражданке. Увидев ранее незнакомого мужчину, ремонтировавшего автомобиль, полицейские предъявили ему служебное удостоверение и продемонстрировали табельный пистолет. А затем надели на на него наручники и силой усадили в его же машину.

- С потерпевшего они вымогали денежные средства под предлогом не привлечения последнего к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Этот предлог был надуманным, не соответствовал действительности. В ходе как предварительного, так и судебного следствия он свое подтверждение не нашел, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына.

Двигал полицейскими корыстный мотив. Как следует из материалов дела, Шамиев насыпал в сигаретную пачку потерпевшего несколько маленьких разноцветных свертков и сказал: «Ты попал, теперь тебя посадят на 20 лет».

Сначала подельники потребовали со своей жертвы миллион рублей, потом половину этой суммы. В итоге сошлись на трехстах тысячах. Мужчину отпустили собирать деньги, а тот отправился писать заявление в СК. Халиду Шамиеву и Кириллу Семашко инкриминировали вымогательство и превышение должностных полномочий. Суд согласился с выводами следствия, исключив из приговора только квалифицирующий признак «с применением оружия».

- По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Шамиеву наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок два года. Окончательно назначить Семашко наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок два года, - резюмировала судья.

После этих слов в зале появился конвой. Но до того как приговоренных к реальным срокам экс-полицейских взяли под стражу, корреспондент КП-Новосибирск попыталась выяснить, зачем они пошли на преступление. Кирилл Семашко отмалчивался, а Халид Шамиев коротко ответил:

- Бес попутал.

До вступления приговора в законную силу Шамиева и Семашко отправили в следственный изолятор. Вину оба признали только в вымогательстве, так что вероятнее всего решение Заельцовского суда попытаются обжаловать. А если не получится, отправятся по этапу.

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