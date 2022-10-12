«Мать до последнего молчала»: что известно о новосибирской семье, где мужчина избивал 5-летнего сына, заворачивая его в плед

Мужчина вместе с супругой: два года отец избивал сына, а мама не спешила обращаться в полицию. Фото: соцсети

Новосибирскую область потрясла история – в селе Довольное отец почти 2 года издевался над сыном. Сейчас мальчику пять лет. А его 32-летнего родителя отдают под суд. Следователи рассказывают — папаша очень изощренно изевался над ребенком. Чтобы не оставлять синяков, заворачивал мальчика в плед, а еще наказывал голодом, не отпускал в туалет. Все вскрылось после того, как малыша привели в садик в синяках и ссадинах. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

Родители, которые теперь в центре внимания полиции и опеки — Анастасия* и Дмитрий*, сами - сироты. Благополучной семью не назовешь. У мужчины - несколько судимостей.

- Был судим за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказал КП-Новосибирск источник. – У них кроме 5-летнего сына, есть еще двое детей.

Что еще известно о многодетной семье? Она — уборщица, а он — копщик могил. Соседи говорят, что других детей Александр не трогал, а вот маленькому сыну доставалось по полной. Как удалось установить следователям, истязания ребенка продолжались с марта 2020 года по май 2022.

- Чтобы не оставлять следов, отец заворачивал ребенка в плед и бил. При этом был пьяный, - сообщают в СКР по Новосибирской области.

В прокуратуре добавляют еще более жуткие подробности:

- Было установлено 8 фактов избиения малолетнего ребенка и причинения ему телесных повреждений в виде множественных ушибов и ссадин, кровоподтеков мягких тканей лица, волосистой части головы, спины, грудной клетки, - сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов. – Кроме этого причинял своему сыну психические страдания: не разрешал вставать с постели, заставлял лежать лицом к стене, не разрешал смотреть телевизор, выходить на улицу.

А где же была мама? Она, похоже, заявила на мужа только после того, как испугалась, что самой придется нести ответственность.

- Тревогу забили в садике. Видимо, стали обращать внимание на состояние мальчика, заметили синяки. Поговорили с его мамой, только после этого она уже обратилась в полицию, - рассказал КП-Новосибирск источник.

В самом детском саду отказались от комментариев. Немногословна и мама мальчика:

- Дети со мной, все хорошо. Никакая помощь нам не требуется. Дмитрий уже мой бывший супруг, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия*, мама ребенка.

СК возбудил уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Свою вину Дмитрий признал, ему грозит до 7 лет колонии.

* Имена изменены.

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