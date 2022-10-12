Откровенный разговор: эксперты поговорят с новосибирскими подростками на острые и неловкие темы

Молодежи важно получить честные ответы на прямые вопросы. Фото: Министерство региональной политики НСО

Вопреки массовому заблуждению современных подростков и молодежь очень волнуют социальные проблемы и политические вопросы. Однако ответы они ищут в интернете, где много недостоверных источников. Поэтому общественный совет детей и подростков по вопросам в сфере культуры Новосибирской области в прошлом году выступил с инициативой проведения стримов (прямых трансляций в социальных сетях) вместе с экспертами по актуальным для подростков вопросам, которые они выбирали сами путем открытого голосования. За год было проведено семь стримов, и желание ребят помочь своим сверстникам научиться отличать правду от фейка только возросло!

Так родилась идея проекта «Откровенный разговор» - живого диалога экспертов и аудитории с целью ответить на волнующие подростков и молодежь вопросы прямо, откровенно, со знанием дела. Организатором проекта стала некоммерческая организация «Созидание».

Собрание фокус-группы. Фото: Министерство региональной политики НСО

КАК ЗАПУСКАЛИ ПРОЕКТ

Проект реализуется в несколько этапов. На последней неделе августа были сформированы коммуникативные площадки в Новосибирске, Колывани, Купино. Активные подростки и молодежь (от 12 лет до 21 года) вошли в состав фокус-групп и представили свои основные информационные запросы. Всего в мероприятии приняли участие более 100 человек, в процессе общих обсуждений были определены самые злободневные вопросы, которые по-настоящему волнуют подрастающее поколение. Никто не отсиживался молча: каждый участник предлагал актуальные, на его взгляд, темы. Самые популярные со всех площадок были включены в шорт-лист голосования на каждой территории, где реализуется проект. На данный момент в топ вошли следующие темы: экология, образование и наука, политика, культура и спорт, буллинг в подростковой среде.

После формирования круга экспертов будет организована работа коммуникативных дискуссионных площадок и внедрена технология просветительских дискуссий в Новосибирске, Купино и Колывани. Всего будет проведено 12 дискуссий. Самые активные участники мероприятий будут отмечены организаторами и получат памятные подарки.

Тема экологии вошла в топ обсуждения. Фото: Министерство региональной политики НСО

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА УЖЕ НА ПОДХОДЕ

В конце сентября координатор проекта «Откровенный разговор» заместитель директора Новосибирской областной детской библиотеки имени А. М. Горького Михаил Костин и проектный менеджер Автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив «Созидание» Юлия Глушкова в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали всем слушателям о проекте «Откровенный разговор»: как возникла эта идея, почему она так актуальна в наше время. Напомнили, что первая дискуссия в Новосибирске запланирована на октябрь и будет проведена в лофт-парке «Подземка». Гости смогут задать самые неловкие, острые и актуальные вопросы экспертам по одной теме из шорт-листа.

Проект реализуется с целью формирования вдумчивой, созидательной гражданской позиции у подростков и молодежи (от 12 лет до 21 года) путем создания коммуникативных дискуссионных площадок при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Контактное лицо:

Михаил Иванович Костин, координатор проекта «Откровенный разговор» Автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив «Созидание».

Тел.: (383) 243-52-14, 8-951-385-44-72

kostin_mi@nso.ru

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.