Что произошло в Новосибирске в ночь на 12 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости в Новосибирске на 12 октября. Фото: Андрей КАРА

Новосибирские врачи предположили, из-за чего мог умереть второклассник из села Сокур. Есть версия, что у мальчика оторвался тромб. Его родные смогли вспомнить, что год назад школьник переболел коронавирусом — медики объяснили, могло ли это стать причиной.

Год назад, 9 октября 2021 года в Сочи в страшной аварии с участием Ксении Собчак погибла фитнес-тренер из Новосибирска Екатерина Тарасова. Водитель Олег Цой, который вез Ксению Собчак, получил два года колонии. Дочку сибирячки признали потерпевшей. Но будет ли семья Екатерины Тарасовой обжаловать приговор, пока неясно

Директора новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую сопку, этапировали на Камчатку. Арестовали Степанова 7 сентября в Кировском районном суде Новосибирска. Заседание тогда длилось несколько часов

Первомайский районный суд Новосибирска поставил точку в деле о не совсем обычном убийстве. Преступник сам позвонил матери убитого знакомого и полиции. А после задержания уверял следователей, что жертва сама попросила лишить себя жизни.

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