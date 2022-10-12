Уточненный список пунктов сбора помощи мобилизованным в Новосибирске: адреса, какие вещи приносить

Рассказываем, куда можно принести вещи, если вы хотите помочь мобилизованным. Фото: Красный Крест Новосибирск.

В Новосибирске работают несколько пунктов сбора помощи мобилизованным. Занимаются этим и добровольцы, и организации «Красный крест», «Народный фронт». Публикуем места, где собирают вещи на фронт и списки того, что нужно больше всего.

Красный крест

Адреса пунктов:

- ул. Писарева, 4 Телефон: (383) 221-18-55 Время работы: ежедневно с 16.00 до 20.00

- Вокзальная магистраль, 2 Телефон: +7-923-703-00-88, +8-913-896-93-30 Время работы: пн-пт с 11.00 до 16.00

- ул. Станиславского, 6 Телефон: +7-923-703-00-88, +7-929-384-08-38 Время работы: пн-пт с 10.00 до 14.00

- проспект Дзержинского, 81 Телефон: +7-923-703-00-88, +7-913-895-45-12 Время работы: ежедневно с 15.00 до 20.00

- ул. 4-1 Пятилетки, 28а Телефон: +7-923-703-00-88, +7-983-312-12-71 Время работы: пн-пт с 11.00 до 14.00

Народный фронт

Адрес: ул. Серебренниковская, 2

Телефон: (383) 305-41-51

Время работы: пн-пт с 9.00 до 18.00

Ресурсный центр

Адрес: ул. Новоморская, 12

Телефон: (383) 334-76-02, +7-913-915-77-88

Время работы: пн-пт с 11.00 до 15.00

Центр «Дельфин»

Адрес: ул. Приморская, 23

Телефон: (383) 345-15-61

Время работы: пн-пт с 10.00 до 18.00

МЦ «Калейдоскоп»

Адрес: ул. Детский проезд, 8

Телефон: (383) 330-37-97

Время работы: ежедневно с 10.00 до 17.00

Фонд поддержки социальных инициатив

Адрес: ул. Титова, 31, цокольный этаж, офис 3

Что необходимо: фонд собирает деньги, которые пойдут на помощь недавно мобилизованным гражданам и тем, кто уже несколько месяцев находится на передовой.

Пожертвования принимаются на реквизиты

ИНН/КПП 5404071038/540401001 в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. НОВОСИБИРСК р/с 40703810400240001379 к/с 30101810250040000867, БИК 045004867

ЧТО МОЖНО ПРИНЕСТИ БОЙЦАМ

- нижнее белье, термобелье;

- теплая одежда (носки, свитера, перчатки, балаклавы);

- перевязочный материал (марля, бинты);

- лекарства (жаропонижающие, обезболивающие, противодиарейные, противоаллергенные, йод, перекись водорода)

- твердое мыло;

- печенье, шоколад и шоколадные батончики, чай, кофе, консервы; - спички; - дождевики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

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