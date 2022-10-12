В Чанах показали громадного тигра из соленого теста

Огромный тигр из соленого теста привлекал покупателей почище вкусных сдобных булочек. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На Новопокровской ярмарке в Чанах, как всегда, многолюдно. Здесь продукция, товары и рукоделие не только местных умельцев: в этом году съехались продавцы из девяти районов нашего региона, а еще из Омска, Кемерова и Алтайского края. Погода радовала солнышком, дни ярмарки - 7 и 8 октября - были по-осеннему уютными и не по-сибирски теплыми.

Торжественное открытие ярмарки. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

20-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ

Новопокровская ярмарка в Чанах проводится уже 20 лет. Рабочий поселок Чаны поначалу был Новопокровской заимкой, затем - селом Новая Покровка, отсюда и нынешнее название ярмарки. Даты проведения плавающие: их подбирают ближе к выходным дням с 7 по 14 октября. В этот период празднуют день работников сельского хозяйства, а 14 октября отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

Гостям ярмарки устроили душевный концерт. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Осень - время сбора урожая и подготовки к зиме, поэтому на ярмарке овощи и фрукты с домашнего подворья, грибы и ягоды. Очереди собираются у палаток с маслом, мясом, колбасами и медом.

- Уважаемые участники ярмарки, земляки, покупатели! Нам сегодня повезло с погодой и участниками, которых очень много. Для того чтобы настроение было хорошее, нужно, чтобы каждый покупатель нашел свой товар, а каждый продавец - своего покупателя, - обратился к гостям на открытии ярмарки глава Чановского района Виктор Губер. - Для нашей страны сейчас непростое время. Но выжить и выстоять мы можем только все вместе, сообща. Когда есть единство районов, области, вся страна сильна и непобедима. Удачи всем вам и благополучных покупок!

Глава Чановского района Виктор Губер: - Вместе, плечом к плечу, легче пережить любые невзгоды. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Среди гостей традиционной региональной ярмарки заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева. Она поблагодарила за гостеприимство, хлеб-соль и поприветствовала собравшихся от имени губернатора и всего правительства Новосибирской области.

КЛЮКВА, ЧАГА И ПИРОЖНОЕ

Территория ярмарки большая: палатки стоят плотно друг к другу вдоль улицы рядом с администрацией района. Те, кто уже нагулялся, рассмотрел-пощупал-прикупил, перемещаются в очереди за шашлыком и сладостями. Мероприятие давно уже не из разряда «купи-продай» - для жителей это возможность отдохнуть, пообщаться, почувствовать единение, которое сейчас очень важно.

- Хорошая у нас ярмарка, каждый год сюда хожу. Это же настоящий праздник! - поделилась пенсионерка Татьяна Михайловна.

Яблоки, сливы и груши пользовались популярностью. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Собственноручно собранную клюкву и заготовленную чагу привезла на продажу Елена Гавриловна из Кыштовского района.

- Ярмарка отличная! Участвуем каждый год, такие мероприятия очень сближают. Хотелось бы их побольше и почаще. Вы же сами видите, люди улыбаются, общаются, им это нравится. - Елена Гавриловна предлагает нам попробовать свою клюкву и советует угоститься пирожным из соседней палатки: - Очень вкусное! У нас такое не пекут, поэтому я и здесь попробовала, и домой купила.

«ПРИШЛО ВРЕМЯ РАБОТАТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ЭКСПОРТ»

Перед открытием ярмарки в администрации района наградили местных предпринимателей: вручили почетные медали к 85-летию Новосибирской области. По словам главы Чановского района Виктора Губера, на таких людях держится развитие экономики, многие из них занимаются социальным предпринимательством: помогают землякам, собирают посылки в помощь Донбассу и Луганску. Сами они об этом говорить не любят, потому что помогают не ради славы, а от чистого сердца.

Местные умельцы показали необычные игрушки из глины. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Мы считаем очень важным поддерживать и жителей, и предпринимателей. Сегодняшняя ярмарка полезна всем: и продавцам, и покупателям. Места для торговли, подвод электричества мы предоставляем бесплатно. Ярмарка для нас как подведение итогов, оценка урожая. Этот год был очень засушливый. Но, несмотря на это, средний урожай был на достойном уровне: 15,7 центнера с гектара. Нас радует, что в этом году мы засеяли дополнительно 20 тысяч гектаров новых площадей. У нас открылись новые сельхозпредприятия, которые закупили зерновой комплекс и много новой сельскохозяйственной техники, - рассказал «Комсомольской правде» глава Чановского района Виктор Губер. - За пандемийные годы экономика очень просела, а Чаны в области сельского хозяйства, наоборот, развиваются. Мы засеяли земли, которые не обрабатывались 25 лет. Кроме зерновых, сеем технические культуры: последние два года плотно занялись рапсом, льном. Из-за последних событий цена на них упала, потому что нет экспорта. Понимаем, что необходимо развивать собственную переработку: пришло время работать не только на экспорт. Доводить сырье до продукции входит в нашу стратегию, и мы к этому планомерно идем!

ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Ярмарка прошла с патриотическим настроем: звучали красивые песни, а во всех речах сквозила тема единства. Из трех районов (Чановский, Венгеровский, Кыштовский), которые относятся к одному военкомату, мобилизовали 300 человек.

Вкусное творчество Татарского райпо. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Каждая деревня - это одна большая семья, все друг друга знают. Отправить из одной семьи 2 - 3 человека очень тяжело. Но Родину защищать надо, мы все это прекрасно понимаем. Поэтому стараемся как-то поддержать все семьи мобилизованных граждан. Мобилизованным мы собирали наборы с вещами, медикаментами, обувью, спальниками. Стараемся обеспечить каждого. Будем надеяться, все будет хорошо. Мы поддерживаем президента, курс у страны правильный. И сегодняшняя ярмарка - определенный способ для всех жителей ощутить единение. Людям нужно чувствовать поддержку. Потому что вместе, сообща, плечом к плечу легче пережить любые невзгоды, - считает глава Чановского района Виктор Губер.