В Новосибирске прошла первая в этом году комплексная индивидуальная консультация для семей участников СВО

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева тоже консультировала жителей. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

С октября 2022 года департамент по социальной политике мэрии Новосибирска организует очные консультации для семей участников специальной военной операции на Украине. На таких встречах можно напрямую задать вопросы профильным специалистам социальной сферы, которые отвечают за реализацию мер поддержки.

20 января первая в этом году консультация прошла в администрации Калининского района. На нее пригласили не только калининцев и дзержинцев, но и всех заинтересованных жителей. Всего на встречу пришли около 130 человек.

На встречу пришли также мамочки с малышами. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Подобный единый день приема уже прошел в каждом районе города. Теперь проводятся повторные встречи, чтобы помочь горожанам разобраться в новых возникших вопросах. Жители интересовались видами социальной помощи: кому положены и по каким правилам оформляются. На встрече специалисты рассказали о едином социальном пособии, возможностях круглогодичного детского отдыха. Каждый мог получить консультации по мерам соцподдержки, поговорить с представителями здравоохранения, центра занятости, социального фонда и военкомата.

Каждый мог напрямую задать вопрос профильным специалистам социальной сферы. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Мы связались в этих районах со всеми семьями, в которых мужья или сыновья являются участниками СВО, и пригласили их на встречу. Для удобства предусмотрели не только общее пространство для консультаций, но и кабинеты, где будут решаться более предметные вопросы, к примеру, где можно получить консультации психологов, - рассказала «Комсомольской правде» начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. - Появляется необходимость проводить подобные встречи повторно: при этом мы учитываем вопросы, которые на данный момент тревожат жителей больше всего, и стараемся подготовить на них максимально полные и полезные ответы.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»