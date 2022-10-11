Ковид или травма ноги? Что могло стать причиной смерти второклассника на физкультуре под Новосибирском

Официальная причина смерти ребенка пока не названа. Фото: «Вести Новосибирск»

Точную причину смерти второклассника на физкультуре в поселке Сокур назовут судмедэксперты. Пока нет официального заключения, но родные мальчика не понимают, как могла случиться трагедия. Ребенка считали здоровым. Как вдруг 10 октября на уроке физкультуры он сел на короточки, побелел и упал. Есть версия, что у мальчика оторвался тромб.

Родные смогли вспомнить, что год назад школьник переболел коронавирусом.

- Ковидом он переболел прошлым летом, или даже весной. А недавно он повредил ногу, из-за этого не ходил в школу. А так — ребенок был здоров, — рассказал КП-Новосибирск родственник мальчика.

Неужели это ковид дал такие осложнения на юный организм?

- Потенциально такое может быть, — прокомментировал КП-Новосибирск Андрей Поздняков, к. м. н., врач педиатр, инфекционист. — Коронавирус влияет на эпителий сосудистой стенки, то есть на ее внутреннюю оболочку. Когда она повреждается, возникает склонность к тромбообразованию. Тромб может образовываться постепенно, а при отрыве может привести к фатальным последствиям. Хотя у детей на этапе стационарного лечения от ковида крайне редко встречались отклонения в системе гемостаза (биологическая система, обеспечивающая сохранение жидкого состояния крови – прим.ред.). Проблема в том, что мы смотрим на кровь, но не смотрим состояние сосудистой стенки – повреждена она или нет, а насколько повреждена, восстановилась или нет. Это, наверно, посмотреть и не возможно. В данной трагедии причинно-следственная связь прослеживается, но возникает много вопросов. Почему это случилось через год? Ведь процесс тромбообразования не занимает годы, а происходит достаточно быстро. А не переносил ли ребенок ковид, который остался не диагностированным? А не было ли у ребенка наследственной тромбофилии, то есть склонности к образованию тромбоза? Вопросов много.

Как говорит Андрей Поздняков, образование тромбов не всегда инфекционный процесс. Тут могла сыграть роль и травма.

- Это могут быть даже какие-то травмы, которые не были распознаны. Я думаю, что в этой ситуации сыграла некая совокупность факторов. Ковид в чистом виде не мог так повлиять на здорового ребенка, без наследственных предрасположенностей. Тем более через год. Хотя мы еще не все знаем про коронавирус, — говорит Андрей Поздняков, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь. — Но из того, что мы знаем, данные такие: у взрослых, если возникают тромботические осложнения, то они появляются через месяц–два, но никак не через год.

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