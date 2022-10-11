Что произошло в Новосибирске в ночь на 11 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 11 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из школ села Сокур под Новосибирска произошла трагедия. По словам очевидцев, второклассник умер на уроке физкультуры из-за того, что у него оторвался тромб.

В Новосибирске огласили приговор отцу ребенка, избившего врача скорой помощи за то, что тот отказался надеть бахилы. Виновному назначили 200 часов обязательных работ. И хотя суд в итоге решил, что виновен отец пациента, история не так однозначна.

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиения пятиклассника двумя подростками. Инцидент произошел в сентябре в Дзержинском районе. На школьника с особенностями развития напали мальчики лет 12-13 и сняли все на видео.

Специальная пожарная охрана МЧС России 9 октября отметила 75-летие. В честь этого события новосибирский космонавт Анна Кикина записала для ведомства поздравление прямо с орбиты.

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