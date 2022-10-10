До конца месяца энергетики благоустроят 20 участков теплосетей в Новосибирске

Благоустройство дорожного полотна после работ на Троллейной. Фото: Пресс-служба СГК

В этом году площадь благоустройства в четыре раза больше прошлогодних объемов: она равна порядка 197 тысяч квадратных метров после перекладки 12 км тепломагистралей.

СГК поставила задачу своим подрядчикам полностью, а не в промежуточном варианте благоустроить участки на всех 20 объектах.

Первоначальный вид после замены труб уже вернули пяти участкам: на теплосетях по улицам Дмитрия Донского, Автогенная, на площади Лыщинского и двух отрезках по Котовского.

Еще на восьми участках закончат работы по облагораживанию территории до 17 октября: это участки летних ремонтов по улицам Писарева, Островского, Троллейной, Ватутина и Семьи Шамшиных, а также на трех участках по улице Серебренниковской.

До конца месяца в основном продлятся работы на финальных этапах проектов. Поэтапность в работах предусмотрели, чтобы исключить большие перекрытия движения.

На этих объектах пройдут финальные работы по благоустройству с 17 по 31 октября:

• Не позднее 21 октября подрядчик планирует закончить благоустроительные работы и уложить асфальт после капитального ремонта двух участков теплотрасс по ул. Сибиряков-Гвардейцев суммарной протяженностью по каналу 332 метра.

• Не позднее 25 октября - планируемый срок восстановления дорожного покрытия протяженностью 158 метров. Это участок после капитального ремонта теплосети по ул. Кропоткина. - На Кропоткина подрядчик допустил задержку - поставили свой персонал в помощь: на объекте работал наш ремонтный цех. На прошлой неделе проведена переврезка - сеть включена в работу, - прокомментировал ход работ исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко.

Работы на объектах контролировала мэрия и общественники. На фото слева направо: мэр Анатолий Локоть, директор теплосетевого подразделения СГК Максим Рябенко, директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. Фото: Пресс-служба СГК

• До 30 октября планируется восстановление благоустройства после техперевооружения теплосети по ул. Тульская между двумя теплокамерами.

• До 30 октября - срок восстановления благоустройства после реконструкции отрезка магистральной теплосети по ул. Б. Богаткова протяженностью 640 метров.

• Не позднее 18 октября - восстановление благоустройства после техперевооружения финальных 282 метра теплосети по Семьи Шамшиных. На этом участке после ремонта больше не будет люков. Этого удалось достичь благодаря новой конструкции теплосети. -Подрядчик обозначил завершение работ на тепломагистрали по Семьи Шамшиных до 30 октября, но предпримет все усилия, чтобы сделать все не позднее 15-го. Труба проложена полностью, - пояснил Максим Рябенко.

• До 31 октября - срок восстановления благоустройства после технического перевооружения теплосети по ул. Котовского между двумя тепловыми камерами.

По словам представителей СГК, вложения в благоустройство в этом году составят около 101 млн рублей. Самыми затратными стали крупные участки на Серебренниковской и Островского.

Напомним, что глобальные ремонты стали возможны благодаря переходу Новосибирска в ценовую зону. В этом году энергетики начали реализовывать в Новосибирске десятилетнюю инвестиционную программу - подрядчики компании переложили 12 километров теплосетей в рамках инвестиционной программы и программы капремонтов.

• 8,8 километра в рамках инвестиционной программы;

• 3,3 километра в рамках программы капитальных ремонтов.