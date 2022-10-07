«Желаем вам от всей души здоровья!»

Евгений Яковенко поддержал солдат.

В военном госпитале № 425 Министерства обороны РФ, который расположен в Октябрьском районе Новосибирска, прошло мероприятие в поддержку военнослужащих, проходящих там лечение. Подготовлено оно было проектом «Народ и армия едины» при поддержке заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгения Яковенко. В программу мероприятия вошли показ видеоролика в поддержку армии, который подготовил Каргатский район Новосибирской области, а также небольшой концерт. Состоялось мероприятие 5 октября.

В начале мероприятия слово взял координатор проекта «Народ и армия едины» Юрий Филатов. Он выступил с небольшой речью, рассказав о целях и работе проекта.

- Формы проекта различны, начиная от подготовки и направления военнослужащим видеороликов в поддержку армии, писем, детских рисунков и заканчивая материальными формами поддержки: закупкой бытовых предметов для выполнения задач в полевых условиях и других необходимых вещей, -пояснил Филатов.

Координатор проекта поблагодарил руководство и личный состав госпиталя за саму возможность проведения мероприятия, а также депутата Совета депутатов города Новосибирска Евгения Яковенко (фракция «Единая Россия») и его творческих соратников, которые совместно подготовили концертную программу.

ПЕСНИ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ СОЛДАТ

Затем перед солдатами выступил сам Яковенко. Он говорил о нынешних событиях, назвав их историческими и судьбоносными для нашей страны. Также Евгений Станиславович сказал, что считает своим долгом пополнить ряды военнослужащих.

- Тоже старые родители - Бог дал, еще живые, и дети, шестеро внуков, тем не менее я считаю своим долгом пополнить ряды таких же, как вы. Личным примером показать, что не могут материальные ценности перевесить духовные. Это основа, - заявил депутат.

После началась концертная программа. Военные песни исполнили артист Новосибирского театра музыкальной комедии Николай Литвинцев, тенор Новосибирского духового оркестра Даниил Кручинин и баянист Александр Суняйкин. В некоторых номерах выступил и сам Евгений Яковенко.

- Сегодня мы хотели чуть-чуть порадовать вас своими талантами. Я пригласил друзей, и все отозвались. Не судите строго. Все было подготовлено без дополнительных репетиций, - поделился Евгений Яковенко.

Депутат выразил надежду выступать с концертами в прифронтовой зоне. Так, как это делали артисты в годы Великой Отечественной войны: пели, не боясь ни налетов, ни обстрела. А если и попадали под них, после окончания налета продолжали выступление. По словам Яковенко, это была большая эмоциональная поддержка для солдат.

Во время концерта прозвучали «Над волною голубою», «Смуглянка», «Вечер на рейде» и другие военные песни. Все они были тепло встречены солдатами, зал гремел от аплодисментов.

ТАКОГО КОНЦЕРТА ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Евгений Яковенко пояснил, что организованное в госпитале № 425 мероприятие - первое в своем роде. Однако нередко артисты новосибирских театров сами договариваются с руководством госпиталей и выступают с небольшими концертами. Они не ждут для этого специально организованных мероприятий, а выкраивают в плотном рабочем графике свободное время и приезжают, чтобы порадовать военнослужащих песнями.

Так, по словам Яковенко, с концертами по госпиталям регулярно ездит солист Новосибирской государственной филармонии Тимур Гордеев. Артисты, выступившие в госпитале № 425, также нередко участвуют в похожих мероприятиях.

После завершения концерта Евгений Яковенко пожелал солдатам скорейшего выздоровления.

- Хочется от всей души пожелать вам здоровья. Дальше, как говорится, чтобы Господь хранил вас на любом месте, - подытожил депутат.