Что произошло в Новосибирске в ночь на 10 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости на 10 октября 2022 года. Фото: предоставлено героиней публикации.

У сына многодетной Елены Первушовой редкое и серьёзное заболевание. 4-летний Паша родился только с одной половиной сердца. Вторая никогда не отрастет, и все, что может продлить жизнь мальчику — несколько сложнейших операций. Из нескольких федеральных кардиоцентров малыша приняла новосибирская клиника Мешалкина.

Утром 24 ноября в Новосибирск приедет поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга, Снегурочкой из Костромы и другими сказочными персонажами. На вокзале они устроят развлекательную программу, после чего отправятся дальше по городам России.

Жители Новосибирска увидят частичное солнечное затмение 25 октября 2022 года. Полностью во тьму город не погрузится, но свет на закате заметно потускнеет.

Блогер Артур Галушкин поделился лучшими местами для фото в Новосибирской области осенью 2022. Селфи и совместные фотографии там получаются красивее всего, пока стоит золотая пора.

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