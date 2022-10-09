Метеорологи пообещали холода и снег в конце октября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Новосибирске на октябрь-2022 будет морозной. Синоптики обещают вместо дождей частые снегопады.
- Средняя месячная температура воздуха ожидается +2… +4 по Цельсию, что соответствует норме. В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от -1… +6 до 0… +5, днем - от +2… +7 до +11… +16. Во второй декаде преобладающая температура воздуха ночью составит -3… +2, днем +9… +14. В третьей декаде колебания температуры воздуха ночью от -5 до +5, местами до -10, днем - от +7… +12 до 0… +5, - сообщили КП-Новосибирск метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
Количество осадков в октябре будет меньше нормы.
- На протяжении месяца ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельные дни третьей декады - только снег, - сообщают синоптики.
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