Что произошло в Новосибирске в ночь на 9 октября 2022 года: последние новости

Сейчас девочка живет в новой семье. Фото: Минздрав Новосибирской области

Детский омбудсмен Надежда Болтенко рассказала о судьбе девочки, которую в мороз выбросили на трассе под Новосибирском. История произошла в январе этого года: малышку у дороги нашли гулявшие там подростки, а их родители сообщили об этом в полицию. К счастью, на улице девочка пробыла недолго, не получила обморожения или других травм. Сейчас она находится в приемной семье, а ее биологических родителей найти так и не удалось.

Туристам, отдыхающим сейчас в Крыму, оплатят дополнительный день проживания в гостинице. Эта мера будет распространяться на тех, у кого время пребывания на отдыхе закончилось, но уехать домой они не смогли из-за взрыва на Крымском мосту. О такой мере поддержки отельеров и руководителей санаториев попросил глава Крыма Сергей Аксенов. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым.

В Новосибирской области 44-летний водитель Volkswagen Polo погиб, врезавшись в грузовик, ремонтировавший дорогу. ДТП случилось на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар». На месте работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства устанавливаются.

Жительница Новосибирска Алиса отправилась на процедуру увеличения губ и осталась не довольна результатом. Гель, который ей вкололи, скатался в шарики, но переделывать процедуру мастер отказалась. Как и проводить второй сеанс. А половину препарата, за который клиентка заплатила 13 тысяч, просто выбросила.

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