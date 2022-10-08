Что произошло в Новосибирске в ночь на 8 октября 2022 года: последние новости

Анна Кикина теперь на орбите. Фото: Роскосмос.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина теперь на орбите. Американская космическая компания SpaceX опубликовала кадры встречи: после стыковки экипаж космических новобранцев в невесомости вплывает внутрь МКС. Там сменщиков встречают космонавты, уже обосновавшиеся на станции.

Новый поворот получило расследование гибели 2-летней Аделины Кинчаровой из Новосибирска. Напомним, в январе 2020 года девочка выпила йогурт, после чего ей резко стало плохо. Перепуганная мама вызвала скорую, в больницу хирург осмотрел девочку и диагностировал ей диабет, отправив в другую клинику. Спустя несколько часов малышка умерла в больнице. Хирург попал под суд за халатность. Но семья Аделины после получения экспертизы стала настаивать на возбуждении еще одного уголовного дела.

Следователи начали проверку по факту смерти новорожденного в одном из родильных домов Новосибирска. Жительница Новосибирска родила сына 13 мая. Спустя 12 часов малыш умер в реанимации. По словам врачей, у мальчика была гнойная инфекция. Также причиной смерти ребенка якобы стала плацентарная недостаточность. Однако родители крохи не согласны с заключением.

38-летняя жительница Новосибирска Антонина продает шестилистный клевер. Как утверждает владелица, именно этот цветок спас ее от страшного ДТП. Цена за редкое растение - 27 миллионов рублей. Удача улыбнулась женщине 2,5 месяца назад в поездке на Салаирский кряж – низкогорную возвышенность на юге Сибири.

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