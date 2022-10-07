АО «РЭС» завершает очередной проект по реконструкции электросетей в Искитимском районе

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

И даже произошедшие в этом году события во внешней среде и осложнение социально экономических условий не прервали эту приоритетную работу энергетиков.

На данный момент в стадии завершения находятся работы по реконструкции электрических сетей в селе Шибково Искитимского района. Здесь специалистами филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» выполнен комплекс мероприятий по модернизации, в том числе:

• реконструкция воздушных линий электропередачи 0,4 кВ с заменой деревянных опор на железобетонные;

• замена голого провода на cамонесущий изолированный провод (СИП);

• замена вводного кабеля в индивидуальных жилых домах;

• замена корпусов и оборудования трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ;

• монтаж современных приборов учета с интеграцией в автоматизированную систему учета электроэнергии (АИСКУЭ).

За время реконструкции электросетей в селе Шибково энергетики обновили 7 трансформаторных подстанций и более 13 километров ЛЭП, а также установили 437 приборов учета. Общая сумма инвестиций АО «РЭС» составила более 49 миллионов рублей, 7 из которых вложены компанией в течение этого года.

Энергетики уверены, что в результате выполняемых мероприятий жителям села будет обеспечено надежное электроснабжение, а также существенно улучшатся показатели качества электроэнергии. Причем не только за счет повышения технических параметров провода или обновления оборудования на подстанциях, но и благодаря новым приборам учета. Они позволят исключить перегрузки в сети из-за незаконного потребления электроэнергии, а вместе с ними и такие неприятные для соседей нарушителей последствия, как скачки напряжения, короткие замыкания и даже аварийные отключения.

К тому же для добросовестных потребителей современные «умные» счетчики имеют и другие преимущества:

• во-первых, показания счетчика снимаются дистанционно и передаются автоматически, потребителю не нужно тратить на это время и следить за своевременной передачей данных;

• во-вторых, отслеживать показания можно дистанционно на расстоянии до 30 - 50 метров с помощью выносного дисплея (пульта), который выдается каждому потребителю безвозмездно;

• в-третьих, нет необходимости впускать в свой дом незнакомых представителей сетевой организации для проверки приборов учета и контрольного снятия показаний, что особенно актуально в условиях пандемии;

• в-четвертых, ответственность за сохранность прибора учета и контрольных пломб переходит к собственнику линии - АО «РЭС», потребителю больше не нужно за это отвечать;

• и наконец, после допуска в эксплуатацию нового прибора учета старый счетчик, располагавшийся в доме, можно демонтировать, а на его место поставить полезный стеллаж или просто повесить красивую картину.

На сегодняшний день специалисты филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» завершают работы по переводу вновь смонтированных приборов учета в статус расчетных. Энергетики планируют закончить процедуру до конца 2022 года.