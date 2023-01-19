Что произошло в Новосибирске в ночь на 19 января 2023 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска на 19 января. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Бывший сенатор Эдуард Россель предложил сделать Новосибирск столицей России. Об этом он сказал на встрече со студентами Уральского института управления: Россель считает, что у Новосибирска более выгодное географическое положение.

Расчлененного мужчину нашли в овраге в городе Бердск. Части его тела обнаружили 18 января примерно в час ночи. После обнаружения расчлененного мужчины была организована доследственная проверка.

В Новосибирске водитель устроил стрельбу во время разборок посреди дороги. Потасовка произошла на пересечении улиц Кирова и Богаткова: несколько водителей повздорили, один из них выстрелил в воздух.

На «Экологию−Новосибирск» завели уголовное дело из-за ущерба на 30 миллионов. Прокуратура считает, что «Экология−Новосибирск» заранее не собиралась полностью оплачивать вывоз мусора, из 75 миллионов 30 исполнителям так и не дошли.

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