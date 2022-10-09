Жительница Новосибирска пожаловалась на косметолога, испортившего ей губы «шариками»

Гель, который вкололи девушке, скатался шариками. Фото: предоставлено Алисой

Жительница Новосибирска Алиса отправилась на процедуру увеличения губ и осталась не довольна результатом. Гель, который ей вкололи, скатался в шарики, но переделывать процедуру мастер отказалась. Как и проводить второй сеанс.

— До этого я губы не делала, а тут — появилось желание. Нашла в интернете страничку мастерицы, мне понравились фотографии ее работ. Это я уже сейчас понимаю, что из хорошего там только фотошоп. Но тогда меня это подкупило, — рассказала девушка КП-Новосибирск. — Я записалась к ней, пришла на процедуру. Сомнений в ее квалификации у меня изначально не было — до этого она сбросила мне снимок какого-то своего диплома, где говорилось, что она врач, встретила меня в кабинете, цены были выше среднего, это тоже внушало доверие. Сама процедура прошла быстро, но опять же, сейчас уже понимаю, что это не из-за того, что мастер так хорошо работает, а скорее из-за того, что она работает на поток, а не на качество.

Процедуру планировали разбить на два этапа. Первые уколы Алиса сделала 30 августа, а на повторный прием должна была прийти в течение месяца — так ей сказала мастер, уточнив, что именно столько составляет срок годности препарата, упаковку с которым вскрыли. А потом мастерица отправилась в отпуск с 8 по 15 сентября.

Переделывать работу мастер отказалась. Фото: предоставлено Алисой

— После того, как она вроде как вернулась из отпуска, я ей написала по поводу приема, но она внезапно заявила, что половину моего препарата, за который я заплатила 13 тысяч, она выбросила! Потому что у него якобы срок годности две недели. Хотя до этого утверждала, что месяц. И, разумеется, ни о чем она меня заранее не предупреждала. В итоге, принимать меня повторно на коррекцию она отказалась, — пояснила Алиса. — До этого я ей писала, говорила, что гель у меня скатался в очень заметные и не очень красивые шарики. В ответ мне сказали, что я грубиянка, переделывать она ничего не будет. В итоге пришлось идти к другому мастеру, а это минус еще 16 тысяч.

Сибирячка написала на мастерицу жалобу в Роспотребнадзор и думает о том, чтобы обратиться в суд для взыскания с мастера компенсации. Сейчас девушка жалеет, что не заключила с ней договор об оказании медицинских услуг.

— В данном случае процедура связанная с инъекциями относится к медицинской, а значит специалист должен иметь медобразование, а организация, если это ИП, должна иметь лицензию на оказание медуслуг. И заключать соответствующий договор на их оказание, — пояснил КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов. — В данном случае, девушка вправе обратиться с претензией к самому ИП, где ей была оказана услуга, а в случае если так уладить вопрос не выйдет, она может обратиться в суд и потребовать возмещения убытков и морального вреда.

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