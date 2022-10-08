Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 октября 2022 года: за сутки заразились 439 человек

За последние сутки коронавирусом в регионе заразились 439 человек.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 октября 2022 года: за последние сутки коронавирусом в регионе заразились 439 человек. Всего в области с момента начала пандемии зарегистрировано 298 695 случаев ковида, в том числе у 44 566 детей.
Летальных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировано. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 720 человек.
В инфекционных больницах области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат 447 пациентов, в том числе 24 ребенка. В отделениях реанимации находятся 9 человек, к аппарату ИВЛ подключен 1 пациент.
Всего в Новосибирской области сделано 5 672 406 тестов на коронавирус.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 439 человек
Количество пациентов в реанимации: 9 человек
Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.
Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.
Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%
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