Зоогостиницы в Новосибирске 2022: куда сдать питомца на время отпуска, адреса, цены

В Новосибирске работают десятки отелей для животных.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Впереди ноябрьские каникулы, а затем и Новый год. И у владельцев животных, которые планируют поездки, возникает вопрос: куда сдать питомца на время отпуска? Рассказываем, какие зоогостиницы в Новосибирске 2022 готовы принять животных и во сколько это обойдется. И проверяем, где еще ждут хвостатых.
НЕ ДО НОВЫХ ПОСТОЯЛЬЦЕВ
Первым в списке идет Новосибирский центр по проблемам домашних животных (НЦПДЖ). Больше он известен тем, что там отлавливают беспризорных кошек и собак и ищут новых хозяев (или возвращают старым). Но тут нас ждало разочарование.
- Пока задачи принимать животных нет, даже временно. У нас не приют - мы занимаемся отловом, стерилизацией и дальше пристраиваем животных на новое место, - рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в НЦПДЖ.
Надежда на приют «Надежда» тоже не оправдалась.
- Никаких собак или кошек у нас оставить нельзя. Ни больших, ни маленьких, - ответила администратор бердского приюта Ирина Макаренко.
В группе ВКонтакте сказано, что приюту не хватает кормов, ошейников, лотков и прочих нужных мелочей для четвероногих постояльцев. Возможно, даже при большом желании «Надежда» не смогла бы взять на себя лишнюю нагрузку.
КОГТЕТОЧКА В ПОДАРОК
В Новосибирске работают несколько десятков зоогостиниц. В основном это частные заведения, где для каждого животного оборудована отдельная комнатка. В разных гостиницах разный подход к обслуживанию: где-то кормление входит в стоимость аренды номера, где-то хозяев просят передать корм и воду для животных на все время их проживания. Во многих гостиницах заселять можно более чем на месяц.
Большинство отелей дают приют только кошкам. Владельцам собак придется попотеть в поисках специализированного места либо заселить питомца туда, где принимают и псов, и котов.
Цены и услуги в зоогостиницах
Альфа-PetHotel
Для кого: кошки, птицы
Адрес: Красный пр-т, 99
Телефон: +7-962-835-05-52
Что предоставляют:
- номера площадью от 1 до 4,5 кв. м («стандарт», «стандарт+», «комфорт», «комфорт+», «люкс», «суперлюкс»)
- комнаты для птиц в клетке
- ежедневный обход ветеринара
- кормление
- ежедневная уборка (клетки - два раза в день)
- кварцевание воздуха
- когтеточка
- видеонаблюдение за питомцем
- груминг (за отдельную цену)
Цены:
- стоимость номера - от 300 до 1200 руб./сут. (в зависимости от площади)
- при бронировании номеров класса «стандарт» и «комфорт» видеонаблюдение за питомцем - 100 руб./сут., в номере класса «стандарт» когтеточка - 50 руб./сут., в остальных - в подарок
- при заселении второго и третьего питомца скидка 70%
- груминг - от 600 до 2500 руб. за услугу
«Территория животных»
Для кого: кошки и собаки
Адрес: ул. Связистов, 160/1
Телефоны: (383) 319-56-55, +7-993-004-72-34
Что предоставляют:
- мини-номера для кошек площадью 3 кв. м
- номера для собак площадью от 3 до 6 кв. м («стандарт», «большой», «комфорт») или уличные загоны площадью от 50 до 70 кв. м
- видеонаблюдение
- ежедневная уборка
- прогулки и игры на свежем воздухе до трех раз в день
- ежедневный осмотр ветеринара
- питание (за отдельную цену)
- дрессировка (за отдельную цену)
Цены:
- стоимость номера - от 500 до 1500 руб./сут. (в зависимости от площади)
- приготовление корма: из продуктов, предоставленных хозяином - 100 руб./сут., из продуктов приюта - 200 руб./сут.
- дрессировка: групповое занятие - 500 руб./ч, индивидуальное занятие - 1000 руб./ч
CotChips
Для кого: кошки
Адрес: ул. Осенняя, 2
Телефоны: 8-952-907-51-34, 8-923-178-38-18
Что предоставляют:
- многоуровневые номера площадью 2,5 кв. м
- ежедневная уборка
Цены:
- стоимость номера - от 300 руб./сут.
- при заселении более чем на 15 суток - скидка 10%
- доплата за второго и третьего питомца - 100 руб./сут. за каждого
- один хозяин может заселить в один номер не более трех питомцев
- в гостинице пустые номера, так что все необходимое приносит владелец животного: корм, миски, лоток, наполнитель для туалета, подстилку, игрушки и когтеточку
«Матроскино»
Для кого: кошки, маленькие собаки (до 5 кг), мелкие грызуны, рептилии, птицы
Адрес: ул. Осенняя, 2
Телефоны: 8-952-907-51-34, 8-923-178-38-18
Что предоставляют:
- номера для кошек («эконом», «стандарт», «комфорт» и «люкс»)
- отдельный номер для собак
- комнатки для клеток
- ежедневная уборка и вентиляция
Цены:
- стоимость номера - от 250 до 550 руб./сут.
- доплата за второго и третьего питомца в номере - 100 руб./день за каждое
- хозяева животных должны предоставить гостинице сухой корм, наполнитель для туалета и игрушки
- приготовление домашней еды (мясо, курица, рыба) - по сдельной стоимости
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