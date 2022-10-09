Зоогостиницы в Новосибирске 2022: куда сдать питомца на время отпуска, адреса, цены

В Новосибирске работают десятки отелей для животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впереди ноябрьские каникулы, а затем и Новый год. И у владельцев животных, которые планируют поездки, возникает вопрос: куда сдать питомца на время отпуска? Рассказываем, какие зоогостиницы в Новосибирске 2022 готовы принять животных и во сколько это обойдется. И проверяем, где еще ждут хвостатых.

НЕ ДО НОВЫХ ПОСТОЯЛЬЦЕВ

Первым в списке идет Новосибирский центр по проблемам домашних животных (НЦПДЖ). Больше он известен тем, что там отлавливают беспризорных кошек и собак и ищут новых хозяев (или возвращают старым). Но тут нас ждало разочарование.

- Пока задачи принимать животных нет, даже временно. У нас не приют - мы занимаемся отловом, стерилизацией и дальше пристраиваем животных на новое место, - рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в НЦПДЖ.

Надежда на приют «Надежда» тоже не оправдалась.

- Никаких собак или кошек у нас оставить нельзя. Ни больших, ни маленьких, - ответила администратор бердского приюта Ирина Макаренко.

В группе ВКонтакте сказано, что приюту не хватает кормов, ошейников, лотков и прочих нужных мелочей для четвероногих постояльцев. Возможно, даже при большом желании «Надежда» не смогла бы взять на себя лишнюю нагрузку.

КОГТЕТОЧКА В ПОДАРОК

В Новосибирске работают несколько десятков зоогостиниц. В основном это частные заведения, где для каждого животного оборудована отдельная комнатка. В разных гостиницах разный подход к обслуживанию: где-то кормление входит в стоимость аренды номера, где-то хозяев просят передать корм и воду для животных на все время их проживания. Во многих гостиницах заселять можно более чем на месяц.

Большинство отелей дают приют только кошкам. Владельцам собак придется попотеть в поисках специализированного места либо заселить питомца туда, где принимают и псов, и котов.

Цены и услуги в зоогостиницах

Альфа-PetHotel

Для кого: кошки, птицы

Адрес: Красный пр-т, 99

Телефон: +7-962-835-05-52

Что предоставляют:

- номера площадью от 1 до 4,5 кв. м («стандарт», «стандарт+», «комфорт», «комфорт+», «люкс», «суперлюкс»)

- комнаты для птиц в клетке

- ежедневный обход ветеринара

- кормление

- ежедневная уборка (клетки - два раза в день)

- кварцевание воздуха

- когтеточка

- видеонаблюдение за питомцем

- груминг (за отдельную цену)

Цены:

- стоимость номера - от 300 до 1200 руб./сут. (в зависимости от площади)

- при бронировании номеров класса «стандарт» и «комфорт» видеонаблюдение за питомцем - 100 руб./сут., в номере класса «стандарт» когтеточка - 50 руб./сут., в остальных - в подарок

- при заселении второго и третьего питомца скидка 70%

- груминг - от 600 до 2500 руб. за услугу

«Территория животных»

Для кого: кошки и собаки

Адрес: ул. Связистов, 160/1

Телефоны: (383) 319-56-55, +7-993-004-72-34

Что предоставляют:

- мини-номера для кошек площадью 3 кв. м

- номера для собак площадью от 3 до 6 кв. м («стандарт», «большой», «комфорт») или уличные загоны площадью от 50 до 70 кв. м

- видеонаблюдение

- ежедневная уборка

- прогулки и игры на свежем воздухе до трех раз в день

- ежедневный осмотр ветеринара

- питание (за отдельную цену)

- дрессировка (за отдельную цену)

Цены:

- стоимость номера - от 500 до 1500 руб./сут. (в зависимости от площади)

- приготовление корма: из продуктов, предоставленных хозяином - 100 руб./сут., из продуктов приюта - 200 руб./сут.

- дрессировка: групповое занятие - 500 руб./ч, индивидуальное занятие - 1000 руб./ч

CotChips

Для кого: кошки

Адрес: ул. Осенняя, 2

Телефоны: 8-952-907-51-34, 8-923-178-38-18

Что предоставляют:

- многоуровневые номера площадью 2,5 кв. м

- ежедневная уборка

Цены:

- стоимость номера - от 300 руб./сут.

- при заселении более чем на 15 суток - скидка 10%

- доплата за второго и третьего питомца - 100 руб./сут. за каждого

- один хозяин может заселить в один номер не более трех питомцев

- в гостинице пустые номера, так что все необходимое приносит владелец животного: корм, миски, лоток, наполнитель для туалета, подстилку, игрушки и когтеточку

«Матроскино»

Для кого: кошки, маленькие собаки (до 5 кг), мелкие грызуны, рептилии, птицы

Адрес: ул. Осенняя, 2

Телефоны: 8-952-907-51-34, 8-923-178-38-18

Что предоставляют:

- номера для кошек («эконом», «стандарт», «комфорт» и «люкс»)

- отдельный номер для собак

- комнатки для клеток

- ежедневная уборка и вентиляция

Цены:

- стоимость номера - от 250 до 550 руб./сут.

- доплата за второго и третьего питомца в номере - 100 руб./день за каждое

- хозяева животных должны предоставить гостинице сухой корм, наполнитель для туалета и игрушки

- приготовление домашней еды (мясо, курица, рыба) - по сдельной стоимости

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