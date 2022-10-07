«Вот, что русская женщина сделала с американцами»: космонавт Анна Кикина красиво вошла в МКС

Анна Кикина — первая россиянка, полетевшая на американском корабле SpaceX на МКС. Фото: Роскосмос

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина теперь на орбите. Американская космическая компания SpaceX опубликовала кадры встречи: после стыковки экипаж космических новоборанцев в невесомости вплывает внутрь МКС. Там сменщиков встречают космонаваты, уже обосновавшиеся на станции. К ним добавляются четверо. Женщина-морпех из США, ее земляк-физик, 59-летний японец и обладательница неотразимой улыбки из России Анна Кикина. Все обнимаются, а у Анны в невесомости развиваются шикарные волосы. Красавица!

ИЛОН СНЯЛ МАСКУ

Русская Анна Кикина – самая молодая в экипаже, ей 38 лет. И, как нам кажется, самая очаровательная. Видимо, она произвела впечатление и на космического бизнесмена Илона Маска. Перед полетом он написал в «Твиттере», что признает Крым российским. Тут же отреагировал экс-глава Роскосмоса.

«Вот что русская женщина сделала с американцем», - написал Дмитрий Рогозин в Telegram.

Подключился с хорошей политической шуткой и Дмитрий Медведев.

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания», - отозвался в «телеге» зампредседателя Совбеза.

Кто же эта девушка, обладающая таким гипнотическим действием?

ИЗ-ПОД ВОДЫ ДОСТАНЕТ

В новосибирской школе, где училась Аня, говорят, что у нее получалось все. За что не возьмется. А бралась за многое. Еще когда занималась в российском Центре подготовки космонавтов, журналисты КП-Новосибирск выпытывали у Анны, каким спортом занималась. И она призналась, только успевай записывать:

- Плаванием, карате, настольным теннисом, самбо, волейболом, баскетболом, рукопашным боем. В более старшем возрасте стала заниматься туризмом - спелеология, рафтинг, полиатлон.

По зимнему полиатлону и рафтингу Анна – мастер спорта. Рафитинг – это вообще ее страсть.

Как-то Аня сплавлялась по горной реке на Алтае, и за борт упал ее младший брат. За ним прыгнул инструктор, попал под рафт. Следом прыгнула в воду Аня. В итоге спортсменка вытащила обоих.

Но не спортом единым… Кикина играет на гитаре, рисует, успела поработать на радио. Может, и сейчас была бы звездой эфира, если б судьба не позвала к другим звездам. Десять лет назад узнала, что идет набор в отряд космонавтов…

А МОЖЕТ, ПОТОМ НА ЛУНУ?

Во всем российском отряде космонавтов Анна – единственная женщина, но на МКС их теперь четыре. Разговоры о том, что ее ждет полет на МКС, шли еще года два назад. Но очень может быть, что орбитальной станцией девушка не ограничится. Во всяком случае, на это намекают занятии в Центре подготовки космонавтов. Там для Кикиной имитировали атмосферу… Луны.

- Этот эксперимент предназначен для того, чтобы отработать взаимодействие экипажа в полете на Луну. Насколько можно было сымитировать такой полет, это было сделано: замкнутое пространство без сообщения с внешней средой, радиообмен с Землей, питание как на станции, гигиена как на станции, режим труда и отдыха, выполнение научных экспериментов. В общем, максимум, что можно было воспроизвести, как в космическом полете, - рассказала Анна в интервью КП-Новосибирск.

Так что наблюдаем за миссией на МКС, но в уме держим и другую экспедицию – на естественный спутник Земли. Впрочем, после сотрудничества с компанией Илона Маска и не в такие дали занести может. Миллиардер давно грезит покорением Марса. Может, еще будет просить Анну, чтобы слетала на красную планету. Тогда, конечно, словами о Крыме не отделается. Там уже про Аляску речь вести придется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Первая россиянка, оседлавшая Дракона

SpaceX буквально поет дифирамбы российской женщине. Американская космическая компания подсчитала, в какие «списки» можно ставить Анну на первые места.

- 1-й космонавт Роскосмоса, который отправился в полет на корабле SpaceX Crew Dragon

- 1-й космонавт, полетевший на МКС по новой программе обмена местами между Россией и США

- 2-я женщиной-космонавт из России, полетевшая на космическую станцию на корабле США

- 3-я профессиональная женщина-космонавт России, совершившей орбитальный полет. 5-я, если учитывать полеты женщин-космонавтов СССР

А еще Анна – 30-й путешественник, отправленный в космос компанией SpaceX.

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