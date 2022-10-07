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Наука7 октября 2022 9:14

«Вот, что русская женщина сделала с американцами»: космонавт Анна Кикина красиво вошла в МКС

На корабле Илона Маска на международную космическую станцию доставлена россиянка Анна Кикина. Красавица из Сибири так впечатлила американского миллиардера, что он признал Крым российским
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Анна Кикина — первая россиянка, полетевшая на американском корабле SpaceX на МКС. Фото: Роскосмос

Анна Кикина — первая россиянка, полетевшая на американском корабле SpaceX на МКС. Фото: Роскосмос

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина теперь на орбите. Американская космическая компания SpaceX опубликовала кадры встречи: после стыковки экипаж космических новоборанцев в невесомости вплывает внутрь МКС. Там сменщиков встречают космонаваты, уже обосновавшиеся на станции. К ним добавляются четверо. Женщина-морпех из США, ее земляк-физик, 59-летний японец и обладательница неотразимой улыбки из России Анна Кикина. Все обнимаются, а у Анны в невесомости развиваются шикарные волосы. Красавица!

ИЛОН СНЯЛ МАСКУ

Русская Анна Кикина – самая молодая в экипаже, ей 38 лет. И, как нам кажется, самая очаровательная. Видимо, она произвела впечатление и на космического бизнесмена Илона Маска. Перед полетом он написал в «Твиттере», что признает Крым российским. Тут же отреагировал экс-глава Роскосмоса.

«Вот что русская женщина сделала с американцем», - написал Дмитрий Рогозин в Telegram.

Подключился с хорошей политической шуткой и Дмитрий Медведев.

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания», - отозвался в «телеге» зампредседателя Совбеза.

Кто же эта девушка, обладающая таким гипнотическим действием?

ИЗ-ПОД ВОДЫ ДОСТАНЕТ

В новосибирской школе, где училась Аня, говорят, что у нее получалось все. За что не возьмется. А бралась за многое. Еще когда занималась в российском Центре подготовки космонавтов, журналисты КП-Новосибирск выпытывали у Анны, каким спортом занималась. И она призналась, только успевай записывать:

- Плаванием, карате, настольным теннисом, самбо, волейболом, баскетболом, рукопашным боем. В более старшем возрасте стала заниматься туризмом - спелеология, рафтинг, полиатлон.

По зимнему полиатлону и рафтингу Анна – мастер спорта. Рафитинг – это вообще ее страсть.

Как-то Аня сплавлялась по горной реке на Алтае, и за борт упал ее младший брат. За ним прыгнул инструктор, попал под рафт. Следом прыгнула в воду Аня. В итоге спортсменка вытащила обоих.

Но не спортом единым… Кикина играет на гитаре, рисует, успела поработать на радио. Может, и сейчас была бы звездой эфира, если б судьба не позвала к другим звездам. Десять лет назад узнала, что идет набор в отряд космонавтов…

А МОЖЕТ, ПОТОМ НА ЛУНУ?

Во всем российском отряде космонавтов Анна – единственная женщина, но на МКС их теперь четыре. Разговоры о том, что ее ждет полет на МКС, шли еще года два назад. Но очень может быть, что орбитальной станцией девушка не ограничится. Во всяком случае, на это намекают занятии в Центре подготовки космонавтов. Там для Кикиной имитировали атмосферу… Луны.

- Этот эксперимент предназначен для того, чтобы отработать взаимодействие экипажа в полете на Луну. Насколько можно было сымитировать такой полет, это было сделано: замкнутое пространство без сообщения с внешней средой, радиообмен с Землей, питание как на станции, гигиена как на станции, режим труда и отдыха, выполнение научных экспериментов. В общем, максимум, что можно было воспроизвести, как в космическом полете, - рассказала Анна в интервью КП-Новосибирск.

Так что наблюдаем за миссией на МКС, но в уме держим и другую экспедицию – на естественный спутник Земли. Впрочем, после сотрудничества с компанией Илона Маска и не в такие дали занести может. Миллиардер давно грезит покорением Марса. Может, еще будет просить Анну, чтобы слетала на красную планету. Тогда, конечно, словами о Крыме не отделается. Там уже про Аляску речь вести придется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Первая россиянка, оседлавшая Дракона

SpaceX буквально поет дифирамбы российской женщине. Американская космическая компания подсчитала, в какие «списки» можно ставить Анну на первые места.

- 1-й космонавт Роскосмоса, который отправился в полет на корабле SpaceX Crew Dragon

- 1-й космонавт, полетевший на МКС по новой программе обмена местами между Россией и США

- 2-я женщиной-космонавт из России, полетевшая на космическую станцию на корабле США

- 3-я профессиональная женщина-космонавт России, совершившей орбитальный полет. 5-я, если учитывать полеты женщин-космонавтов СССР

А еще Анна – 30-й путешественник, отправленный в космос компанией SpaceX.

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