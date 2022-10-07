Что произошло в Новосибирске в ночь на 7 октября 2022 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска на 7 октября. Фото: предоставлено Еленой Янцен.

Москвичка обвинила медиков одной из больниц Новосибирской области в смерти ее отца. Уже два года она пытается доказать их вину, тем временем Следственный комитет проводит проверку. По мнению дочери, смерть мужчины наступила из-за недосмотра медиков, которые вовремя не заменили пустой кислородный баллон.

Бабушки из села Новоспасск придумали, как могут помочь мобилизованным: они вяжут для них носки. Инициатором выступила 57-летняя Елена Янцен из села Новоспасск Барабинского района.

В Советском районном суде Новосибирска огласили приговор по делу об обрушении крыши здания в Академгородке. В результате трагедии, которая произошла в феврале 2020 года, одна из посетительниц танцевальной вечеринки погибла, еще несколько человек получили травмы.

В Новосибирске может появиться улица имени Анны Кикиной.

— Сейчас поступает большое количество предложений – назвать улицу или сквер в честь Анны Кикиной. Также предлагают сделать ее почетным гражданином Новосибирска, — сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

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