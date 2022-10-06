«Папа умирал без кислорода»: москвичка просит расследовать смерть отца в новосибирской больнице

Виктор Братцев умер через два дня после юбилея. Фото: предоставлено Надеждой НОВИКОВОЙ.

Москвичка Надежда Новикова считает, что медики одной из больниц Новосибирской области могут быть виновны в смерти ее отца. Уже два года она пытается доказать их вину, тем временем Следственный комитет проводит проверку.

«ТЕМПЕРАТУРА 37,8 ДЕРЖАЛАСЬ ДВА ДНЯ»

- В октябре 2020 года пневмонию сначала выявили у моей мамы: 22 октября ее положили в инфекционное отделение. Папа два дня чувствовал себя хорошо, но потом тоже заболел, - поделилась с КП-Новосибирск Надежда Новикова.

По словам Надежды, двое суток у ее отца держалась температура 37,8: после этого брат москвички отвез пожилого сибиряка в больницу. Тогда по стране как раз только начинал шагать коронавирус, но такого диагноза ее родителям не ставили, говорили, что это просто пневмония.

- Сделали снимок, диагностировали левостороннюю пневмонию и положили отца в то же инфекционное отделение, где находилась моя мама, - говорит Надежда.- Они находились в соседней палате через стенку, перестукивались, мама к нему заглядывала. Вскоре у папы спала температура, он чувствовал себя хорошо, разгадывал кроссворды.

Москвичка уверяет: до 30 октября температура у ее отца больше не поднималась. Ситуация изменилась после того, как он сходил в процедурный кабинет на ингаляцию.

- Там было открыто окно, и папу продуло: он вообще очень боялся сквозняков, даже летом не открывал окна в машине, - рассказывает Надежда. – К 11 часам вечера у него поднялась температура до 39, его перевели в реанимацию. Папа все время находился в кислородной маске – дышать самостоятельно не мог. Но он был в сознании, реагировал на маму, которой врачи разрешили заглянуть в реанимацию.

УМЕР ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

3 ноября Виктор Братцев встретил свой день рождения – ему исполнилось 65 лет. А 5 ноября 2020 года он умер.

- На следующий день, 6 ноября, заведующая инфекционным отделением рассказала маме, что у папы закончился кислород в специальном баллоне – оттуда он подавался в кислородную маску, - говорит Надежда. – Медсестры, с ее слов, когда обнаружили, что случилось, не знали, как перейти на заменитель кислорода. Это она сказала на следующий день после папиной смерти, вернувшись якобы из командировки.

Согласно медицинскому свидетельству, причиной смерти пожилого пациента стала пневмония и дистресс легких (отек легкого происходит, когда человек не может дышать).

- Мы считаем, что в баллоне заканчился кислород, а рядом не было медицинского персонала, который бы вовремя отреагировал и заменил бы его, - считает Надежда. – Почему такое случилось? Наша версия – медсестра ушла ужинать, не проверила состояние кислородного баллона. Про ужин медсестер нам рассказали опять же в больнице.

В самой больнице ситуацию не комментируют. Тем временем Следственный комитет проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

Юристы же советуют семье пенсионера не только добиваться возбуждения уголовного дела, но и компенсации.

- Если следствием будет доказано, что мужчина умер из-за ошибки врача, то его родные вправе подавать гражданский иск и требовать компенсацию морального вреда, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber