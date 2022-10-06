Пятилетка Травникова: пандемия, санкционные списки, «СКИФ» и Восточный обход

При Андрее Травникове доходы регионального бюджета выросли больше чем в два раза. Фото: Пресс-служба Правительства НСО

5 лет назад Андрея Травникова назначили исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. В эту пятилетку вошли непростые для всей страны пандемийные годы и время жестких санкционных ограничений. Великобритания и Канада внесли Травникова в санкционный список, а он продолжил работу по налаживанию экономики области. Об итогах развития региона под руководством нового губернатора - в нашем материале.

«СПАСЛИ ОТ ПАНДЕМИИ И РАЗВАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

В разгул ковида целый ряд проектов пришлось отодвинуть на второй план. Главной задачей стало сдержать распространение коронавирусной инфекции. Уделяя внимание противоэпидемиологическим мерам, губернатор учел и интересы экономики. Строительный рынок вернулся к работе через неделю, за ним - сфера услуг. Снимать ограничительные меры Новосибирская область начала одной из первых.

- Андрей Александрович показал себя в роли руководителя области очень грамотным специалистом, выступающим не просто как администратор, а как человек, понимающий все тонкости производственных процессов. Это ярко проявилось во время пандемии коронавируса: производственные предприятия не были остановлены, как в некоторых областях России. Господин Травников к этой ситуации отнесся с большим пониманием, очень дозированно и грамотно выполняя указы высших властей. С тем, чтобы и бороться с пандемией, и сохранить при этом производственный потенциал Новосибирской области. Соответственно, и люди были довольны, что работа есть. Они понимали: если будут сидеть дома, в какой-то момент платить зарплату будет просто нечем. Никакие указы президента не спасут, если у компании не будет денег. Травников и его команда очень грамотно подошли к этому вопросу: проявили себя дальновидными управленцами, спасли область от пандемии и развала промышленности, - отметил генеральный директор Новосибирского арматурно-изоляторного завода Размик Оганесян.

Размик Оганесян: «Травников и его команда проявили себя дальновидными управленцами». Фото: Алиса ЛИ

«КОЛЛЕГИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ НАМ ЗАВИДУЮТ»

Новосибирская область - четвертая в Сибирском федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал. С 2017 года он увеличился почти вдвое. За счет общего роста в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и на потребительском рынке доходы в региональный бюджет за эти годы выросли более чем в два раза.

В регионе строят источник синхротронного излучения «СКИФ» – проект, которого с нетерпением ждут ученые не только России, но и всего мира. Область вошла в число пилотных регионов по созданию карбоновых ферм.

Губернатору удалось вывести на новый уровень форум технологического развития «Технопром»: девятый августовский форум называют самым успешным за последние годы. Кроме того, большое внимание уделяется социальной политике и работе с общественностью.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева отметила: с самых первых дней работы губернатор показал себя вдумчивым и неравнодушным руководителем.

– Через три дня после назначения Андрея Травникова губернатором было заседание Общественной палаты Новосибирской области, в котором он принял участие. Доклады руководителей комиссий выслушал с большим интересом и при всей своей занятости остался до завершения обсуждений. Он постоянный участник наших пленарных заседаний, проводит встречи с активистами и руководителями некоммерческого сектора, постоянно интересуется общественной жизнью. Губернатор лично контролирует участие органов власти в решении задач и проблем, которые возникают в регионе. Вызывает уважение и подкупает, что Андрей Александрович всегда в курсе происходящего и помнит, какие поручения он давал своим подчиненным, – подчеркнула Галина Гриднева. - Это глубоко порядочный человек, который поражает своей работоспособностью, памятью: никогда не забывает обещания и, как правило, всегда их выполняет. Он заслуженно пользуется уважением общественности, активистов и гражданского населения. Мы видим, сколько времени он проводит в муниципальных образованиях, на конкретных объектах. Когда на наших площадках и форумах, в которых губернатор обязательно принимает участие, бывают коллеги из других регионов, они, буду честной, говорят: «Мы вам по-хорошему завидуем! Видим, насколько глубоко ваш губернатор погружен в ваши задачи».

Председатель Общественной палаты напомнила, что вместе с губернатором формировалась социально-экономическая стратегия развития региона «Сибирское лидерство». Причем многие предложения с мест Александр Травников взял в стратегический документ развития Новосибирской области.

- Кроме того, губернатор уделял и уделяет большое внимание поддержке некоммерческих организаций. Даже в годы пандемии грантовая поддержка таких организаций не только не снизилась, а даже увеличилась, что помогло им выстоять в непростое время, – поделилась Галина Гриднева.

Галина Гриднева: «Вызывает уважение и подкупает, что Андрей Александрович всегда в курсе происходящего». Фото: Общественная палата Новосибирской области

СПОРТ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Сенатор Российской Федерации Александр Карелин напомнил, что еще на выборах губернатора в 2018 году начал формироваться штаб широкой общественной поддержки «Команда доверия». Одним из осязаемых результатов такой работы стал проект «Со мной регион успешнее». Благодаря ему общественные инициативы получили качественную грантовую поддержку. Проект реализуется в муниципальных образованиях и направлен на поддержку гражданских активистов, всех неравнодушных людей, которые живут на конкретной территории и хотят ее развивать, делать мир вокруг себя лучше.

- Губернатор поддержал этот проект, который действительно помогает преображать муниципальные образования. На выделенные правительством Новосибирской области грантовые деньги создаются парки, спортивные площадки, облагораживаются дворы и улицы, творческие люди воплощают в жизнь свои идеи в искусстве, культуре, спорте, образовании. Конечно, следует отметить появление в регионе современных спортивных объектов, которые радуют всех. Во-первых, это многофункциональный волейбольный комплекс «Локомотив Арена» в самом центре Новосибирска, а во-вторых, все уже в предвкушении открытия современнейшей ледовой арены, - прокомментировал сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Кстати, в год 85-летия Новосибирской области Александр Карелин пригласил Андрея Травникова возглавить оргкомитет международного турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций». Губернатор, как большой любитель спорта, принял это предложение.

Александр Карелин пригласил Андрея Травникова возглавить оргкомитет международного турнира «Сила традиций». Фото: Константин КРУГЛЯНСКИЙ

СПРАВКА «КП»

При губернаторе Травникове в Новосибирске началось строительство нового моста через Обь, кампуса НГУ мирового уровня, общежитий двух ведущих сибирских вузов, семи поликлиник и инфекционной больницы. Ведутся работы над развитием инфраструктуры Технопарка, после реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» у театра под руководством Сергея Афанасьева появится свой собственный дом. Строится федеральный реабилитационный центр, идет реконструкция аэропорта Толмачево и консерватории.

Во время работы последнего регионального правительства возобновились работы на строительстве Восточного обхода. Реконструируются дороги «Иртыш», Новосибирск - Кочки – Павлодар, ремонтируются и строятся дороги в сельских районах области. Запущен первый этап проекта «Городская электричка».